VIDEO Prepracovaný obranný systém Iron Dome: Keby ho Izrael nemal, čakala by ho katastrofa!

Systém Iron Dome (Železná kupola či tiež Železná klenba) vyvinul Izrael na ochranu pred raketami krátkeho doletu, ktoré používajú palestínski radikáli (napríklad radikálne hnutie Hamas ich odpaľuje z Pásma Gazy), po neskoršom zdokonalení je schopný zlikvidovať tiež rakety stredného doletu, ktorými disponujú Sýria a libanonské militantné hnutie Hizballáh. Systém tvorí radar, ktorý zistí letiacu raketu a odpáli strelu, ktorá raketu zostrelí. Je schopný zneškodniť tiež delostrelecké granáty s dostrelom až 70 kilometrov a zničiť aj ďalšie vzdušné ciele, napríklad vrtuľníky, lietadlá, drony či strely s plochou dráhou letu.

Zdroj: SITA/Israel Defense Forces

Smoke billows from an Israeli air strike on the Hanadi compound in Gaza City on Tuesday.



📷 Mahmud Hams / AFP pic.twitter.com/v5q5oJslLd