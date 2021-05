KORONAVÍRUS Poliaci zobrali reštaurácie útokom: Šok z novej reality! Zostali poriadne zaskočení

"Konečne sme sa dočkali zmiernenia reštrikcií. Poliaci s obrovským nadšením uvítali, že opäť smú prespať v hoteli či najesť sa na terase v reštaurácii. Bohužiaľ, pre mnohých výlet znamenal studenú sprchu - vinou cien na poľskom pobreží. Na internete sa dá nájsť veľa účtov s vysokými sumami za jedlo," napísal server Onet.pl.

Zákazníci sa podľa neho netaja pobúrením nad tým, že reštaurácie si žiadajú 140 zlotých (cca 30 eur) za kilo ryby či sedem zlotých (cca 1,6 eur) za šálku čaju. Mnohí to považujú za zdieranie, dodal.

Napríklad jeden z užívateľov internetu sa posťažoval, že v Kolobrzegu musel za tresku, hranolky a zeleninový šalát zaplatiť 76 zlotých (asi 17 eur). Ešte väčšiu hrôzu budí účet oplývajúci sumou 175 zlotých (asi 39 eur) za jedlo pre trojčlennú rodinu, ktorá si dopriala rybaciu polievku, filé z platesy a tresky, šalát, čaj, minerálku a džús.

Je to drahé?

Názory sa líšia. Necelých 60 zlotých (cca 13 eur) na osobu pokladajú niektorí za bežnú cenu za obed v turistickej destinácii. Iní sa domnievajú, že len za cenu polievky (20 zlotých, teda asi 4,4 eur) by si inde mohli dopriať obed s dvomi chodmi.

Ryby nepatria k najlacnejším potravinám, zvlášť v reštaurácii pri mori, a takú vysokú cenu sú ľudia ochotní akceptovať. Silné pobúrenie ale budia čiastky, ktoré musia zaplatiť za nápoje, upozornil server.

"Ľudia, ktorí nariekajú nad vysokými cenami, nemajú potuchy, ako funguje reštaurácia," uviedol pod podmienkou anonymity majiteľ jednej maríny. "Nielenže musím nakúpiť potraviny, ale musím tiež zaplatiť nájom, sociálne a zdravotné poistenie, mzdy zamestnancov a ešte musím živiť rodinu. Nemôžeme podávať jedlá len za úhradu nákladov," vysvetlil.

Gastronómia potrebuje zarobiť

Cena jedla v reštaurácii zahŕňa oveľa viac než cenu potravín. Zákazníci platia za prípravu jedla, obsluhu, možnosť stretnúť sa na konkrétnom mieste. Znie to ako samozrejmosť, ale tvárou v tvár účtu na to veľa ľudí zabúda, argumentuje reštauratér.

"Viem, že to neznie pekne, ale musím na ľuďoch zarábať," konštatoval. "Ak sa chce niekto lacno najesť, nech si uvarí doma. Do reštaurácie sa ide, aby som sa najedol dobre a v príjemnom prostredí. Je to aj forma zábavy, nielen uspokojenie hladu. A za to sa musí patrične zaplatiť," dodal.

Onet pripomenul, že celé odvetvie gastronómie silno postihla epidémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Mnoho podnikov neprežilo a tých, ktorým sa to podarilo, sa musia teraz odraziť od dna. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že zdraželo mnoho potravín.

"Vidím to pri nákupoch pre domácnosť aj pre reštauráciu. Je omnoho drahšie, až o 20 percent, to sa musí premietnuť do cien v reštauráciách. Veľa našich klientov prekvapí nová realita," povedal serveru money.pl kuchár a podnikateľ Robert Sowa.