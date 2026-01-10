Autentické zábery zo streľby v Minneapolise: Agent si všetko natáčal! VIDEO ukazuje posledné sekundy pred tragédiou

MINNEAPOLIS – Na svetlo sveta sa dostalo video, ktoré natočil imigračný agent v Minneapolise predtým, ako zastrelil ženu v jej aute. Udalosť vyvoláva v USA veľké kontroverzie a otvára otázky primeranosti zásahu.
Záznam získala minnesotská agentúra Alpha News. Na videu trvajúcom 47 sekúnd vidieť Renee Nicole Good, ako sedí za volantom svojho auta a rozpráva sa s imigračným agentom. Ten si ju a jej vozidlo natáča. Na zázname je aj ďalšia osoba - žena, ktorá sa nachádza mimo auta, počíňanie agenta si natáča na mobil a rozpráva na neho. Žena chce následne nastupiť na sedadlo spolujazdca, v to však nastane chaos. Renee Nicole Good sa pohne, zatočí volantom doprava a chce odísť, vyzerá to však, ako keby pri tom zachytila aj agenta. Počuť krik a neskôr rany.
37-ročnú matku troch detí postrelil agent amerického Imigračného a colného úrad (ICE) v stredu. Žena sa mala svojim vozidlom údajne pokúsila vraziť do príslušníkov úradu vykonávajúcich zásah v meste Minneapolis. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť tvrdí, že agent konal v sebaobrane a ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu. „Príslušník ICE, ktorý sa obával o svoj život, životy svojich kolegov z bezpečnostných zložiek a bezpečnosť verejnosti, vystrelil obranné výstrely,“ píše sa vo vyhlásení DHS, pod ktoré patrí aj ICE. O sebaobrane hovorí aj americký prezident Donald Trump. Naopak, primátor Minneapolisu Jacob Frey uviedol, že agent konal bezohľadne a odmietol tvrdenia, že išlo o sebaobranu. Príslušníci ICE podľa neho prišli do mesta spôsobovať chaos a vyvolávať nedôveru.
Podľa rodiny obete a miestnych aktivistov sa Renee Nicole Good v stredu zúčastňovala na hliadkach, ktorých cieľom bolo monitorovať a zaznamenávať činnosti ICE. Predstavitelia administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa však ženu obvinili z „prenasledovania“ agentov úradu.
Streľba v USA vyvolala vlnu celonárodných protestov. Podľa organizátorov je naplánovaných viac ako tisíc podujatí naprieč USA.