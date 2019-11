Epstein, obžalovaný zo sexuálneho zneužívania, bol podľa prokurátora v noc svojej smrti v cele sám

WASHINGTON - Federálna prokuratúra v utorok uviedla, že do cely amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorý bol obžalovaný zo sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat a ďalších deliktov, v noc jeho smrti nikto nevstupoval. Informovala o tom agentúra AP.

Prokuratúra to uviedla v čase, keď podala žalobu na príslušníkov väzenskej stráže Tovala Noela a Michaela Thomasa za to, že nekontrolovali Epsteina v jeho cele každých 30 minút, ako mali v popise práce, pričom záznamy o kontrolách upravili tak, aby vyvolali dojem, že si svoje povinnosti riadne plnili.

Michael Baden, súdny lekár, ktorého si najala Epsteinova rodina, aby pomohol s vyšetrovaním finančníkovej smrti, vyhlásil, že o tejto verzii stále nie je presvedčený. Lekár povedal, že by sa chcel od príslušníkov väzenskej stráže dozvedieť, v akej pozícii bolo Epsteinovo telo, keď ho našli. Riaditeľka Federálneho väzenského úradu Kathleen Hawková-Sawyerová v tejto súvislosti zdôraznila, že "žiadne dôkazy nenaznačujú" inú verziu ako samovraždu.

Obaja obžalovaní v utorok pred súdom vyhlásili, že sa necítia byť vinní, pričom Montell Figgins - Thomasov právny zástupca - ešte pred pojednávaním uviedol, že z nich urobili "obetných baránkov".

Epsteina, ktorý patril do najvyšších kruhov americkej smotánky a udržiaval úzke vzťahy s mnohými známymi osobnosťami svetovej politiky aj šoubiznisu, súdili prvýkrát už v roku 2008, keď sa priznal k zneužívaniu neplnoletých dievčat a navádzaniu k prostitúcii. Dostal za to trest 18 mesiacov odňatia slobody, z ktorých si nakoniec odpykal len 13.

Opätovne ho zatkli začiatkom júla, keď ho obvinili z ďalších sexuálnych zločinov, za ktoré mohol dostať až 45 rokov. Epstein tentoraz tvrdil, že je nevinný. Finančník bol podľa týchto obvinení súčasťou gangu zaoberajúceho sa prostitúciou a celebritám, ktoré pozýval do svojho luxusného sídla v New Yorku, ponúkal "služby" prostitútok, pričom niektoré z nich boli neplnoleté.

Princa Andrewa pre Epsteina opúšťajú sponzori, univerzity odmietajú spoluprácu

Dve austrálske univerzity prerušili vzťahy s charitatívnym združením založeným britským princom Andrewom. Stalo sa tak po tom, ako sa princ odmietol dištancovať od svojho priateľstva s finančníkom Jeffreym Epsteinom obvineným z činu súvisiaceho s pohlavným zneužívaním mladistvých.

Princ Andrew Zdroj: SITA

Ako v stredu spresnila agentúra AFP, Bond University a RMIT University v Melbourne prerušili spoluprácu s charitatívnou platformou Pitch@Palace založenou princom Andrewom a zameranou na podporu podnikania.

Svoju podporu nadácii Pitch@Palace pre rok 2020 prehodnocuje aj ďalšia austrálska vysoká škola - Murdoch University. Svoje rozhodnutie nespolupracovať už s princom Andrewom a jeho projektom oznámilo medzičasom už aj niekoľko univerzít britských. Objavili sa i správy, že viacero britských firiem končí so sponzorovaním projektu Pitch@Palace. Neuviedli však, či ich rozhodnutie súvisí s nedávnym rozhovorom vojvodu z Yorku pre mediálnu spoločnosť BBC, ktorý britská tlač označila za fiasko.

Andrew popiera, že by poznal Robertsovú, no fotografie tvrdia opak

Princ Andrew v ňom poprel, že v minulosti mal pohlavný styk so 17-ročným dievčaťom, i keď Epsteinovo správanie označil za "neprístojné". Spomínaným dievčaťom je Virginia Robertsová, ktorá tvrdí, že k jej nútenému pohlavnému styku s princom Andrewom došlo v roku 2001 v Londýne a neskôr ešte dvakrát: v New Yorku a na Epsteinovom súkromnom ostrove v Karibiku. Princ však pre BBC vyhlásil, že si nespomína, že by sa "s touto dámou bol vôbec niekedy stretol".

Andrew síce popiera, že by poznal Robertsovú, ale médiá pred nedávnom zverejnili fotografiu, ktorá ho zachytáva, ako okolo pliec drží vtedy 17-ročnú Robertsovú, vydatú Giuffreovú. Za nimi na snímke vidno Epsteinovu priateľku Ghislaine Maxwellovú. Viaceré ženy, ktoré vzniesli obvinenie voči Epsteinovi, vo svojich výpovediach tvrdili, že ich najala práve Maxwellová, ktorá im "nariadila, aby boli k dispozícii" Epsteinovým priateľom. Maxwellová to však popiera.

Sympatizanti princa Andrewa však podľa BBC pravosť zverejnenej spoločnej fotografie s Robertsovou spochybňujú. Robertsová je jednou z 15 žien, ktoré voči Epsteinovi vzniesli obvinenie zo zneužívania neplnoletých dievčat a iných sexuálnych zločinov.