Britka sa nechala pozvať na pár drinkov: Najhoršia noc jej života! Na horor sa nedá zabudnúť

Štvorica mužov bola v tom čase spolu v nočnom klube v Londýne. Na zázname z bezpečnostnej kamery bolo vidno, ako jeden z páchateľov, Octavian Lupu, sa priblížil ku skupinke žien, potom s budúcou obeťou začal tancovať a kupoval jej drinky. Informovala metropolitná polícia.

Žena, ktorej meno nebolo zverejnené, chcela ísť domov, no jej mobil nefungoval, a tak odišla z podniku preč s Lupuom, ktorý sa ponúkol, že jej zavolá taxík. Obeť si spomína, ako bola usadená na zadné sedadlo auta so štyrmi mužmi, ktorí ju odviezli do nejakého domu, kde ju opakovane všetci znásilňovali. Útok trval približne 90 minút.

Po ohavnom čine vrátili obeti jej oblečenie a zabezpečili taxík, ktorý ju odviezol domov. Podarilo sa jej však dostať do nemocnice, kde kontaktovala políciu, ktorá za ňou prišla a začala s vyšetrovaním. Dôstojníkom pomohli pri vypátraní páchateľov zábery z kamier vo vnútri klubu. Následne zatkli štyroch mužov, ktorí však svoj čin popierali a každý prišiel s vlastnou verziou príbehu.

„Počas mojej kariéry je to jeden z najhorších útokov, s ktorým som mala dočinenia, a zaslúžia si také dlhé tresty odňatia slobody,“ uviedla detektívka Angie Meadowsová, ktorá pracovala na vyšetrovaní.

Korunný súd v Isleworthe teraz uznal všetkých mužov vinných zo znásilenia a rozhodol, že Octavian Lupu (31) si odpyká za mrežami 20 rokov. Andrei Rotaru (25) dostal 17 rokov, Alexandru Cimbir (40) vyfasoval 18,5 roka a Dmitri Ceban (28) si posedí 16 rokov.