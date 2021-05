Muž zabil dievčatko (†5) a zneužil jeho mŕtvolu: VIDEO Rodičia sú zhrození, kde zvrhlík teraz žije!

SYDNEY - Vo veku 22 rokov zaútočil Timothy Kosowicz na malú Chloe Hosonovú a znesvätil jej mŕtvolu. Za trestný čin nemusel ísť do väzenia. Teraz muž býva vedľa škôl a škôlky. Rodina obete je zhrozená.

Hrôza zo smrti malej Chloe je aj po takmer 20 rokoch stále veľká. Vtedy päťročné dievčatko zavraždil Tim Kosowicz v roku 2003. Chloe sa hrala s Kosowiczovou mačkou mimo jeho prívesu. Keď mu omylom prevrátila misku s marihuanou, tak ju uškrtil. Ale to nie je všetko. Muž potom zneužil mŕtve telo dieťaťa v parku Lansvale Caravan v austrálskom Sydney a nakoniec ho odhodil do neďalekého potoka.

Počul v hlave hlasy

Po tom, čo Kosowicz vyhlásil, že sa dopustil neuveriteľného činu, pretože mu to prikázali hlasy v jeho hlave, unikol odsúdeniu za vraždu a nasledujúcich 15 rokov strávil v nemocničnom ústave pre duševne chorých. Tajne a potichu bol muž nakoniec v roku 2019 prepustený. Rodina zabitej Chloe prejavila nespokojnosť, pretože podľa medializovaných informácií Kosowicz teraz žije v mestskom dome neďaleko škôl a škôlok.

Rozhorčení príbuzní

A to už je príliš veľa pre trpiacu rodinu! Strýko Chloe Peter Chalker pre portál 7News uviedol: "To je nesprávne. Mám na mysli päť škôl, škôlku tak blízko. Je to pre mňa facka. Nezaujímajú ich obete." Niekoľko rodičov sa medzitým spojilo s cieľom presadiť zmenu zákona, ktorá umožní zverejniť miesto pobytu a pravdepodobnosť opätovného spáchania trestného činu osoby, ktorá unikla odsúdeniu pre duševné ochorenie.

Vláda štátu reagovala vyhlásením, že Kosowicz sa dá premiestniť na bezpečnejšie miesto, kde je možné pozorne sledovať jeho aktivity. Matka zavraždeného dievčaťa tiež prejavila rozčarovanie: „Mala som pocit, že spravodlivosť zmizla v okamihu, keď bol prepustený na slobodu. Už dlho cítim ťažobu na srdci, ale teraz je ešte väčšia, keď som sa o tomto dozvedela."