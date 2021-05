KORONAVÍRUS Slováci cestujú kvôli vakcíne stovky kilometrov: Neuveriteľné, čo však spravili títo ľudia!

Ilustračné foto

RIO DE JANEIRO - Niektorí Slováci boli ochotní sa kvôli vakcíne proti koronavírusu dostaviť do očkovacieho centra hoc aj na opačnom konci krajiny. Nám sa to zdá skutočná diaľka, no existujú ľudia, ktorí prejavili oveľa väčšie úsilie. Skupina amazonských indiánov sa plavila po rieke 12 dní do najbližšieho mesta, aby dostala vakcínu proti covidu-19. Po očkovaní ale museli niekoľko dní v meste zostať, aby si predajom umeleckých predmetov svojho kmeňa zarobili na palivo a potraviny na spiatočnú cestu. Informoval o tom denník El País.