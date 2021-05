Dánsko prišlo s radikálnym nápadom, ako odradiť utečencov: Chcete azyl? Tak musíte do Afriky!

KODAŇ - Dánska vláda hľadá možnosti, ako odradiť utečencov žiadajúcich o medzinárodnú ochranu, a prišla s nápadom, že bude žiadateľov o azyl smerovať do krajín mimo európsky kontinent, napísal denník Le Monde. Dánski poslanci aktuálne prejednávajú návrh zákona, ktorý škandinávskej krajine umožní preniesť zodpovednosť za príjem žiadateľov na tretiu krajinu alebo niekoľko tretích krajín. Medzi štátmi, ktoré by mohli tento servis Dánsku zabezpečovať, je horúcim kandidátom Rwanda.

Podľa návrhu zákona budú migranti po príchode do Dánska zaevidovaní a úrady na základe odtlačkov prstov preveria, či nežiadali o azyl v inej krajine Európskej únie. Následne budú posadení do lietadla mieriaceho do Afriky, kde sa ďalšími procesmi vybavovania žiadosti bude zaoberať tretia krajina. Podľa stanice RFI sa Dánsko snažilo uzavrieť dohodu s rôznymi štátmi vrátane Tuniska a Etiópie, najsľubnejšie ale vyzerajú rokovania s Rwandou.

Organizácia pre ľudské práva s návrhom nesúhlasí a argumentuje, že ak budú dánsky príklad nasledovať aj ďalšie krajiny, ocitne sa právo na azyl v ohrození. Dánsky minister pre migráciu Mattias Tesfaye ale tvrdí, že opatrenie bude humánnejšie než doterajšie procesy, pretože zníži príliv utečencov, ktorí kvôli vidine lepšieho života riskujú svoj život na nebezpečných migračných trasách. Iniciatívu podporuje aj nemalá časť dánskej populácie.

Dánsko má ambíciu znížiť žiadosti o azyl na nulu

Mette Frederiksenová Zdroj: SITA/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP

Dánska premiérka a predsedníčka dánskej sociálnej demokracie Mette Frederiksenová, ktorá podľa denníka Le Monde usilovala v minulých voľbách o hlasy voličov krajne pravicových strán, sa k obmedzovaniu migrácia zaviazala vo svojej predvolebnej kampani. Od roku 2019, kedy zastáva post predsedníčky vlády, migračnú politiku stále sprísňuje.

V roku 2020 požiadalo o azyl v Dánsku 1547 ľudí, čo je najmenej od roku 1992. Frederiksenovej však počet žiadostí podaných v Dánsku v minulom roku pripadá stále vysoký a v januári sa nechala počuť, že má ambíciu žiadosti o azyl v Dánsku "znížiť na nulu". V apríli Dánsko ako prvá európska krajina nepredĺžilo povolenie na pobyt sýrskym utečencom s vysvetlením, že časť sýrskeho územia je už dostatočne bezpečná na to, aby sa mohli vrátiť do vlasti.