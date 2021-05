KORONAVÍRUS Výzva pre štáty: Pri vakcinácii treba uprednostniť tieto skupiny ľudí!

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) apelovala v piatok na jednotlivé štáty, aby miesto očkovania detí uprednostnili podanie vakcíny proti koronavírusu seniorom a ďalším rizikovým skupinám obyvateľov. Informovala o tom agentúra AFP.

V rámci svojich vakcinačných kampaní by sa štáty mali zamerať na "skupiny s najvyššou prioritou predtým, než začneme postupovať ku skupinám s omnoho nižším rizikom ochorenia," uviedla lekárka a šéfka imunizačného úradu WHO Kate O'Brienová. Podľa O' Brienovej by malo byť očkovanie detí spustené až po tom, čo bude zabezpečená "adekvátna" a "spravodlivá" distribúcia vakcín pre dospelú populáciu aj v hospodársky menej rozvinutých krajinách.

Vyjadrenie WHO prišlo len pár dní po tom, čo Kanada v stredu (5. mája) ako prvá krajina sveta schválila používanie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech pre osoby vo vekovej kategórii 12 - 15 rokov. Hlavná expertka kanadského ministerstva zdravotníctva Supriya Sharmová, ktorá o tomto rozhodnutí informovala, zároveň doplnila, že príklad Kanady by v najbližšom období mali nasledovať aj Británia či EÚ, píše AFP.

Americký prezident Joe Biden tento týždeň povedal, že Spojené štáty sú pripravené "okamžite" spustiť očkovanie proti novému koronavírusu pre tínedžerov vo veku 12 - 15 rokov. Takýto krok však podľa neho musí najprv odsúhlasiť tamojší regulačný úrad. Podľa správ v amerických médiách by Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) mohol schváliť použitie vakcíny od Pfizer/BioNTechu pre túto vekovú skupinu už na budúci týždeň.