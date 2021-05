Bratov rozdelil KORONAVÍRUS: VIDEO Našli spôsob, ako sa stretávať! Sú z nich celebrity

"Hraničnú čiaru nesmieme prekročiť; ja musím byť meter za ňou na svojej strane a on zase meter za ňou na jeho," vysvetľuje Ola, za ktorým sa vo vetre trepotajú malé nórske a švédske vlajočky. Na ceste pri jeho nohách je vidieť čiara s nápismi "Norge" a "Sverige", píše agentúra AFP.

Pred začiatkom pandémie sa dvojčatá navštevovali každý týždeň. Ola žije v Haldene v juhovýchodnom Nórsku, kam sa odsťahoval pred takmer 40 rokmi za svojou láskou. Pontus býva v juhozápadnom Švédsku v meste Strömstad, vzdialenom pol hodiny jazdy.

Z dvojčiat su miestne celebrity

Teraz už sa rok stretávajú na starom moste cez úžinu Svinesund. Tu tiež 20. apríla oslávili svoje 72. aj 73. narodeniny. "Je to veľmi zvláštne, ale nutne to potrebujeme, pretože sme sa vídali každý týždeň a chceli sme v tom pokračovať," vysvetľuje Pontus. "Pandémia nám v stretnutiach nezabránila, a to je naše víťazstvo," dodáva.

Zdroj: Youtube/AFP News Agency

Forma opatrení v boji s koronavírusom sa v priebehu mesiacov v škandinávskych krajinách menila, hranica však zostáva stále uzavretá. Nepočetní vodiči, ktorí cez most prechádzajú, sa na dvojicu mužov s prešedivenými fúzmi spravidla usmievajú a mávajú.

Ola, ktorý pracoval v zdravotníctve, teraz trávi čas výrobou kulís pre divadlo, Pontus je umelec a amatérsky ornitológ. Za uplynulý rok sa obaja stali svojím spôsobom miestnymi celebritami. Niektorí ľudia urazia aj päť hodín cesty, aby si ich vyfotografovali.

Stretnutie za každého počasia

"To pre nás nie je až také dôležité. Podstatné je, že môžeme byť spolu a môžeme sa rozprávať, o čom chceme," hovorí Ola. Za posledný rok vynechali sobotňajšiu schôdzku len trikrát - pretože ich policajti nepustili na most. Inak sa stretávajú vždy, či je snehová víchrica alebo úporná horúčava.

Zdroj: Youtube/AFP News Agency

Pred začiatkom očkovania sa mnoho seniorov cítilo osamelo, pretože sa museli izolovať, aby sa ochránili pred vírusom. "Každé toto stretnutie je ako malá párty," vyhlasuje Pontus, ktorý je rozvedený. "Ja žijem sám, takže je pre mňa veľmi dôležité vidieť sa s Olom. Bez toho by som prepadol depresii," dodáva.