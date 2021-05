KORONAVÍRUS Úrad odporúča, aby tridsiatnici dostali náhradu za vakcínu AstraZeneca

LONDÝN - Vedecký orgán dohliadajúci na kampaň očkovania obyvateľstva proti koronavírusu v Británii v piatok odporučil, aby ľuďom vo veku do 40 rokov ponúkli náhradu za vakcínu vyvinutú Oxfordskou univerzitou a spoločnosťou AstraZeneca. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.

Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) uviedol, že toto "preventívne bezpečnostné stanovisko", týkajúce sa dospelých ľudí vo veku 30-39 rokov, prijal po tom, čo zhodnotil riziká vzniku krvných zrazenín po podaní vakcíny od AstraZenecy.

Profesor Wei Shen Lim z poradného výboru JCVI povedal, že ľuďom vo veku 30-39 rokov "prednostne ponúknu alternatívu k vakcíne od AstraZenecy". Stane sa to v prípade, že bude dostupná náhrada a nespôsobí to zásadné meškanie v očkovaní obyvateľstva, a v prípade, že Spojené kráľovstvo bude mať stále koronavírus pod kontrolou, dodal profesor. Vláda už potvrdila, že okolnosti sú momentálne priaznivé, preto bude odporúčanie plniť. Lim tiež vyhlásil, že cieľom je "ďalej zvyšovať dôveru v očkovanie", keďže čoskoro sa začne vakcinácia ľudí vo veku do 40 rokov, a vláda chce ukázať, že "bezpečnosť kladie na popredné miesto".

Spojené kráľovstvo spustilo hromadné očkovanie vlani v decembri vakcínou od konzorcia Pfizer-BioNTech a drží krok s plánom, aby všetci dospelí dostali prvú dávku vakcíny do konca júla, doplnil Lim. Podľa neho úspech v očkovaní znamená, že "budúca vlna nákazy bude zrejme menšia, než sa predpokladalo".

June Raineová, ktorá vedie britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotnú starostlivosť, uviedla, že nemenia svoje odporúčania pre vakcínu od AstraZenecy, keďže vedľajšie účinky sú "extrémne zriedkavé". Z vyše 28 miliónov prvých dávok vakcíny podaných v Spojenom kráľovstve do 28. apríla bolo hlásených 242 prípadov krvných zrazenín v kombinácii s nízkym počtom krvných doštičiek, čiže 10,5 na milión, spresnila Raineová.

Tieto krvné zrazeniny sa vyskytli u 141 žien a 100 mužov vo veku 18 až 93 rokov a celková miera úmrtí bola 20 percent, teda zomrelo 49 ľudí. Šesť prípadov bolo hlásených po podaní druhej dávky spomínanej vakcíny. Raineová povedala, že toto znamená, že u drvivej väčšiny ľudí výhody vakcíny od AstraZenecy stále prevažujú nad rizikami koronavírusu. U mladších ľudí je však tento pomer "úplne vyrovnaný", priznala.

V Spojenom kráľovstve zomrelo na nákazu koronavírusom takmer 128.000 ľudí, čo je najvyšší údaj v Európe. V ostrovnej krajine zatiaľ podali takmer 35 miliónov prvých dávok vakcín a vyše 16 miliónov druhej dávky.