Obavy z novej mutácie KORONAVÍRUSU: Austrália zruší sporný zákaz návratu svojich občanov z Indie

SYDNEY - Austrália nepredĺži sporný zákaz vstupu pre svojich vlastných občanov vracajúcich sa z Indie, zasiahnutej obrovskou vlnou nákazy koronavírusom. V piatok to oznámil austrálsky premiér Scott Morrison, ktorý vyhlásením zákazu vyvolal hnev verejnosti. Píše o tom tlačová agentúra AFP.

Morrison tento týždeň zakázal všetky cesty z Indie a urobil to z obáv, že do Austrálie sa vráti veľký počet ľudí infikovaných koronavírusom, ktorí by preťažili už aj tak preplnené karanténne zariadenia. Zákaz spôsobil, že domov sa nemohlo vrátiť približne 9000 austrálskych občanov. Vláda následne pohrozila veľkými pokutami a väzením, ak sa títo občania pokúsia obísť zákaz a vrátiť sa nepriamymi letmi.

Konzervatívny premiér v piatok uviedol, že opatrenie zostane v platnosti do 15. mája, ako bolo pôvodne plánované, ale potom sa môžu repatriačné lety obnoviť. "Obmedzenie bolo zamýšľané ako dočasné a odporúčanie odborníkov na medicínu... teraz znie, že bude bezpečné, ak ho necháme vypršať 15. mája, teda podľa plánu," povedal. Plánujú sa tri lety, ktorými sa vrátia najzraniteľnejší Austrálčania uviaznutí v Indii a dopravia ich do karanténneho zariadenia v odľahlom austrálskom vnútrozemí - takzvanom Outbacku. Zatiaľ nepadlo rozhodnutie, či budú obnovené aj komerčné lety.

Morrisonov zákaz spôsobil hnev, dokonca aj jeho spojenci ho označili za rasistické opatrenie a za opustenie zraniteľných Austrálčanov v zahraničí. Premiér už ustúpil od vyhrážok trestným stíhaním vracajúcich sa Austrálčanov a vyhlásil, že je "vysoko nepravdepodobné", že bude niekomu udelený trest odňatia slobody. Zákonnosťou tohto zákazu sa bude zaoberať aj federálny súd, pojednávanie je stanovené na pondelok 10. mája. V Austrálii nie je momentálne nijaké rozsiahle lokálne šírenie ochorenia COVID-19, ale zažila niekoľko výskytov nákazy, ktoré sa začali v hotelových karanténnych zariadeniach a vynútili si ochromujúce lockdowny v mestách. Austrálčania majú od marca 2020 zakázané cestovať do zahraničia a výnimka pre zahraničných návštevníkov, ktorí chcú vstúpiť na územie krajiny, sa dá získať len veľmi ťažko.

Indickej mutácii sa nedá vyhnúť, tvrdí infektológ z Maďarska

Indickej mutácii nového druhu koronavírusu sa Maďarsko nevyhne, treba však zabrániť tomu, aby sa vo veľkom šírila. Povedal to v piatok v rozhovore pre komerčnú rozhlasovú stanicu Spirit FM primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik. Podľa jeho slov vírus SARS-CoV-2 nebude možné zlikvidovať a ochorenie COVID-19 tak zostane medzi nami.

Infektológ podotkol, že následky otvárania terás reštauračných zariadení, ktoré otvorili 24. apríla, sa ukážu už v nadchádzajúcich dňoch. "Žiaľ údaje o raste koncentrácie koronavírusu v odpadových vodách viacerých miest sú dobrým indikátorom," zdôraznil Szlávik, podľa ktorého problémom je nízky pomer zaočkovaných medzi mladými ľuďmi.

Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 1541 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 106 pacientov. Počet potvrdených prípadov infekcie vírusom SARS-CoV-2 od vypuknutia koronavírusovej pandémie stúpol na 789.188 a počet obetí covidu na 28.403. Aktuálne je nakazených 206.949 osôb. V nemocniciach ošetrujú 3855 pacientov, z ktorých 445 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Proti koronavírusu zaočkovali prvou dávkou vakcíny 4.203.873 ľudí; kompletne je z nich zaočkovaných už 2.406.684.