Chlapček (†1) zjedol surové fazule: Lekár v nemocnici mu vypláchol žalúdok, fatálne následky!

DOMAŽLICE - Aj keď sa môže zdať, že zjesť pár surových fazúľ, neprestavuje žiadne väčšie zdravotné riziko, opak je pravdou. Vlani v marci priviezli do nemocnice v českých Domažliciach rodičia svojho 16-mesačného syna práve s týmto problémom a slúžiaci lekár chlapcovi vypláchol žalúdok soľným roztokom. Po tejto chybe dieťatko zomrelo.

Podľa portálu novinky.cz došlo u chlapca k dehydratácii mozgových buniek, ktorú zrejme spôsobil hypertonický roztok používaný na výplach žalúdka v kombinácii s toxickými účinkami fazule. Podľa vyšetrovateľov je za smrť zodpovedný lekár, ktorý zvolil nesprávny postup.

Ilustračné foto Zdroj: thinkstock.com

Dieťa malo ísť hneď na gastrokopiu

Muž (68), ktorého obvinili z usmrtenia z nedbanlivosti, sa k prípadu nechcel vyjadrovať. Do reči nie je stále ani rodine chlapca."Je to pre nás veľmi citlivá vec a neradi by sme sa k tomu verejne vyjadrovali. Navyše priateľka na tom nie je stále psychicky dobre," povedal otec.

Podľa súdnych znalcov nemal lekár vôbec vykonávať zákrok, ale dieťa nechať čo najrýchlejšie previezť na špecializované pracovisko na gastroskopiu na cielené odstránenie cudzích telies zo žalúdka. Potom malo byť umiestnené na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa malo dohliadať na jeho zdravotný stav.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Tepelne nespracovaná fazuľa je toxická

Surová fazuľa môže spôsobiť závažné toxikologické komplikácie. Pre dieťa môžu byť nebezpečné už tri kusy, pričom zosnulý chlapček ich zjedol najmenej desať. Rodičia by mali preto vyhľadať lekársku pomoc. Tieto strukoviny totiž obsahujú fytohemaglutín, ktorý po pár hodinách vyvoláva hnačky, zvracanie, veľké bolesti brucha, následnú dehydratáciu a šokový stav.