Spoveď vojaka, ktorý zabil bin Ládina (†54): Trikrát som ho strelil do hlavy, trvalo to menej ako sekundu!

BERLÍN - Vodca Al-Káidy Usáma bin Ládin bol zabitý pred desiatimi rokmi. "Trikrát som ho strelil do hlavy. Trvalo to necelú sekundu. Bol okamžite mŕtvy,“ hovorí Robert J. O'Neill - vojak, ktorý mal zastreliť jedného z najhľadanejších teroristov počas zásahu v Pakistane.

2. mája 2011 použila jednotka Navy Seals informácie zo CIA pri hľadaní vodcu al-Káidy a organizátora teroristických útokov z 11. septembra 2001 v pakistanskom Abbottabade. O'Neill popisuje postup v rozhovore s denníkom Bild takto: „Naši analytici CIA nám povedali, že sa stretneme s touto a touto osobou v dome. A zrazu sme tam boli. Znova a znova sa strieľa. A ukázalo sa: My to vieme lepšie. Je to asi takto: Ak dôjde k prestrelke, vyhráme. Také jednoduché.“

Sídlo, kde sa ukrýval Usáma bin Ládin. Zdroj: Profimedia

Takto prebiehala misia

Keď sa jednotky vtrhli do domu, padli prvé výstrely. Kráľ teroru bol dobre strážený. Elitná jednotka po jednom zneškodňovala stráže a pokračovala v postupe a zabezpečení domu. Vo vnútri narazili na syna Usámu bin Ládina Khalida. Dvadsaťročný mladík spustil paľbu. Americkí vojaci ho zabili a presunuli sa ďalej - na prvé poschodie. Krok za krokom. V tom čase boli O'Neill a jeho kolega sami. Hore nevedeli, čo môžu čakať.

Keď O'Neill stretol Usámu, hlavou mu prebehli myšlienky: „Je starší, ako som si myslel. Je výrazne chudší. A väčší, ako som si myslel. Ale je to on.“ Nechcel sa vzdať, O'Neill si myslel, že je možným samovražedným atentátnikom, a trikrát stlačil spúšť. Musel to urobiť rýchlo. Bál sa, že bin Ládin sa každú chvíľu vyhodí do vzduchu.

Zdroj: TASR/AP Photo

Pred misiou napísal listy na rozlúčku

Robert J. O'Neill si bol istý, že sa z tejto misie nikdy nevráti. "Napísal som list na rozlúčku svojim rodičom, manželke a mojim deťom. Každému jeden list.“

Nechce sa vidieť ako hrdina. „Nie! Hrdinami sú ľudia, ktorí ho našli. Piloti. Záchranári, ktorí momentálne pomáhajú pri pandémii Covid. Hrdinami sú ľudia, ktorí chodia von a pomáhajú iným. Nie som hrdina. Som len človek, ktorý bol v správnom čase na správnom mieste,“ citoval ho denník Bild.