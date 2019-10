VIDEO Americký zásah proti Bagdádímu: Plazil sa s deťmi do diery a výbuchom zabil aj svojich verných

WASHINGTON – Americké ministerstvo obrany v stredu zverejnilo prvé zábery z víkendového zásahu proti vodcovi takzvaného Islamského štátu (IS) Abú Bakrovi al Bagdádímu na severozápade Sýrie. Američania zároveň varovali, že by sa teroristická organizácia mohla pokúsiť o odvetu.

Nekvalitné video zachytáva vojakov špeciálnych síl blížiacich sa k objektu, ako strieľajú na radikálov, ktorí utekajú z miesta, kde sa skrýval Bagdádí. Vidno mohutný stĺp dymu stúpajúci zo zeme, keď zásah americkej bomby zrovnal so zemou areál, v ktorom sa samozvaný vodca skrýval. Objekt bol po akcii celý zrovnaný so zemou. Generál Kenneth McKenzie, ktorý velí americkým silám na Blízkom východe, v Perzskom zálive a v severnej Afrike (CENTCOM), vysvetlil, že zničením objektu má byť aspoň čiastočne zabezpečené, že sa toto miesto nestane pre teroristov pútnickým alebo pamätným miestom.

Potvrdil tiež predchádzajúce špekulácie a oznámil, že Bagdádího telo bolo do 24 hodín po jeho smrti hodené do mora „v súlade so zákonmi ozbrojených konfliktov“. S telom Bagdádího naložili Američania rovnako ako s bin Ládinom. Generál dodal, že zničené budovy vyzerali ako „veľké parkovisko s mnohými výtlkmi”. Upresnil, že v tuneli, kam šéfa Daešu zahnali a kde sa odpálil, s ním nezahynuli tri jeho deti, ako bolo uvedené skôr, ale len dve.

„Plazil sa do diery s dvoma malými deťmi a odpálil sa, keď jeho ľudia stáli na zemi. Na základe toho si môžete vydedukovať, čo to bolo za človeka,“ odpovedal McKenzie na otázku, ako sa Bagdádí pri akcii správal. Trumpove slová, že fňukal a skuvíňal, však nemohol potvrdiť.

Generál tiež uviedol, že v dome boli zabité štyri ženy, ktoré mali na sebe vesty s výbušninami, a jeden muž. Dodal, že tiež padol neupresnený počet mužov, ktorí začali strieľať na americké vrtuľníky. „Chcel by som ubezpečiť, že napriek vysokému tlaku a významu tohto útoku sa urobilo všetko možné, aby neboli civilné obete a uchránili sa deti, pri ktorých panovalo podozrenie, že sú v objekte.“

Zdroj: YouTube/VOA

McKenzie dodal, že sa počíta s možnou odvetou. „Očakávame, že sa pokúsia o nejaký odvetný útok. Sme na to pripravení,” ubezpečil.

Bagdádího pri víkendovej operácii zabilo špeciálne americké komando, keď zaútočilo na dom v provincii Idlib pri tureckej hranici. Za úspech sobotnej operácie vďačia členovia amerických špeciálnych síl spoľahlivému informátorovi. Šlo o bývalého člena IS, ktorý sa v minulosti podieľal na budovaní útočiska pre Bagdádího v Sýrii, ale ktorý prestal byť lojálny, keď ho Daeš pripravil o príbuzného.

Američania mali detailné informácie o mieste pobytu šéfa Daešu vrátane plánu miestností v budove, tunelov pod ňou a počtu strážcov. Bagdádí zomrel, keď ho zahnali do skrýše v tuneli, kde odpálil nálože pripevnené na svojej veste.