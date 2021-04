Policajti v parku riešili mladíka (†26): Zásah na VIDEU sa zmenil na horor, smrť pod ich rukami!

SAN FRANCISCO - Kalifornské mesto Alameda v utorok zverejnilo záznam z nedávneho policajného zásahu, ktorý sa skončil smrťou pravdepodobne opitého 26-ročného muža podozrivého z krádeže. Záznam ukazuje, že Mario Arenales Gonzalez prestal javiť známky života, keď ho strážnici na niekoľko minút pritlačili k zemi, podobne ako to bolo pri minuloročnej smrti Georgea Floyda.

Gonzalez zomrel 19. apríla, teda len deň predtým, ako porota v Minneapolise za zásah proti Floydovi uznala bývalého policajta Dereka Chauvina vinným z vraždy a zabitia. Chauvin 46-ročnému černochovi vlani v máji deväť minút kľačal na krku, keď sa ho s kolegami pokúšal vziať do väzby po nahlásení možného použitia falošnej bankovky. Na prípad upozorňuje denník The New York Times (NYT).

V Alamede boli na začiatku policajného zásahu informácie o mužovi, ktorý sa na ulici rozpráva sám so sebou a zrejme odlamuje bezpečnostné visačky z fliaš s alkoholom. Prvý policajt na mieste podľa publikovaného videozáznamu nachádza Gonzaleza v parčíku s dvoma nákupnými košíkmi plnými tovaru. Nasleduje niekoľkominútový rozhovor, pri ktorom podozrivý nie je schopný vysvetliť, čo na mieste robí, ani preukázať svoju totožnosť.

Zdroj: SITA/Alameda Police Department via AP

Po príchode druhého strážnika policajti Gonzaleza chytajú za ruky a po krátkom pretláčaní ho strhávajú na zem. Ruky mu spútavajú za chrbtom a tlačia ho k zemi, zatiaľ čo muž vzdychá a prednáša nie príliš zrozumiteľná slová. Podľa NYT ho policajti držali bruchom k zemi päť minút. Keď ho obrátili na bok, zistili, že prestal vnímať, tak sa pokúsili o resuscitácii. Masáž srdca ale nepomohla.

Podobnosť s prípadom Georgea Floyda

Okrem samotného zásahu pripomína medializovaný prípad z Minneapolisu tiež bezprostredné vyjadrenie polície. Tá minulý týždeň v tlačovej správe oznámila, že muž, ktorý sa zdal byť "pod vplyvom", zomrel v rukách strážnikov v dôsledku "zdravotnej príhody". Rovnako ako prvotné komuniké o smrti Floyda ani toto vyhlásenie nespomína, že podozrivý bol tlačený k zemi. Naznačuje, že zdravotné problémy Gonzaleza sa dostavili pri "fyzickej konfrontácii".

Mariov mladší brat Jerry (v pozadí) a právnička Julia Sherwinová Zdroj: SITA/AP Photo/Josh Edelson

Kvôli zásahu boli stiahnutí z terénu traja príslušníci policajného zboru okresu Alameda a incident už sa vyšetruje na viacerých úrovniach. "Polícia v Alamede zavraždila môjho brata," reagoval na utorňajšej tlačovej konferencii Gerardo Gonzalez. Podľa právničky Julie Sherwinovej, ktorá rodinu zastupuje, bola smrť Maria úplne zbytočná. "Opitý chlapík v parku nerovná sa trest smrti," povedala.