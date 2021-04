Odhalili detaily akcie vo Vrběticiach: FOTO Veľký význam pre Rusko, účasť až šesť členov komanda

Na akciu podľa zistení Bellingcatu osobne dohliadal veliteľ jednotky Andrej V. Averjanov, ktorý v čase jej konania v utajení odišiel do strednej Európy a do Moskvy sa vrátil len niekoľko hodín po výbuchu vo Vrběticiach. "V súčasnej dobe sa vie len o dvoch akciách, ktorých sa Averjanov mimo Rusko takto zúčastnil, čo vzhľadom k jeho vysokému postaveniu v GRU naznačuje, že akcie museli byť pre ruskú vládu dôležité," píše Respekt. Jednou z akcií sú práve Vrbětice. Podľa analýzy komunikácia prebiehala medzi Averjanovom priamo s vedením GRU a vládnucou administratívou.

Zdroj: Profimedia

K akcii malo dôjsť pravdepodobne skôr

K akcii vo Vrběticiach malo podľa zistení Belllingcatu zrejme dôjsť o niečo skôr, ale z doteraz nejasných dôvodov bola odložená zhruba o týždeň. Niektorí členovia komanda pricestovali počas roka 2014 do Česka cez susedné krajiny a tiež z prípravnej misie vo Švajčiarsku. Prví dvaja členovia jednotky prišli oddelene už na začiatku roka 2014.

Zdroj: SITA/Metropolitan Police via AP

Najskôr priletel 26. januára 2014 do Prahy Sergej Fedotov, ktorého v minulosti investigatívni novinári identifikovali pod pravým menom ako Denis Vjačeslavovič Sergejev. Ide o tretieho útočníka na dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v britskom Salisbury v roku 2018. GRU sa Skripaľa neúspešne pokúsila zabiť novičokom.

Zdroj: TASR/ Mesto Valašské Klobouky

Sergejev sa z Prahy do Moskvy vrátil o týždeň neskôr, 2. februára 2014. Dva týždne po ňom do Prahy prišiel ďalší člen jednotky Egor Gordienko, ktorý tu zostal týždeň a krajinu opustil 24. februára 2014. Sergejev a Gordienko o rok neskôr spoločne odišli do Bulharska.

Veliteľ jednotky Averjanov používal počas operácie Vrbětice fiktívny pas vystavený na meno Andrey Overyanov. Do Európy sa dostal letom ruskej spoločnosti Aeroflot, pristál vo Viedni 13. októbra 2014. Dva dni predtým priletel do Rakúska iný člen jednotky Nikolaj Ezhov. Takisto on cestoval pod fiktívnym menom.

Pasové fotky Miškina a Čepigu. Zdroj: Bellingcat

Fotka z centra Prahy

V rovnakej dobe ako Ezhov odleteli z Ruska do Európy agenti Anatolij Čepiga s Alexandrom Miškinom, ktorí pristáli v Prahe. Na pražskom letisku sa preukázali fiktívnymi pasmi na meno Alexander Petrov a Ruslan Boširov, ako povolanie v nich mali uvedené - predajca športovej výživy. Počas krátkeho pobytu v Prahe Čepiga zverejnil na svojej vtedy fungujúcej sociálnej sieti fotografiu z centra Prahy.

Zdroj: Bellingcat

V čase, keď sa s Miškinom presunuli na Moravu bližšie k vrbětickému skladu a bývali v Ostrave v hoteli Corrado, si člen Ezhov prenajal v Rakúsku auto. Hypotézou podľa Bellingcatu a Respektu je, že Ezhov Averjanova požičaným vozidlom vyzdvihol vo Viedni a obaja odišli do Ostravy, kde sa zišli s Čepigom a Miškinom, aby im pomohli s prípravou celej akcie.

Čepiga s Miškinom sa do Vrbětic objednali e-mailom, ktorý bol podľa policajnej expertízy zbavený všetkých metadát. To znemožňovalo určiť, odkiaľ presne bol odoslaný. Povolenie na vstup do Vrbětic im prevádzkovateľ vydal na obdobie od 13. do 17. októbra. Muničný sklad číslo 16 vybuchol 16. októbra o 9.25 h.

Zdroj: TASR/ Mesto Valašské Klobouky

Vysoko reálna hypotéza

Polícia zatiaľ nemá priamy dôkaz, že do areálu obaja muži fyzicky skutočne vstúpili, ale považuje túto hypotézu za vysoko reálnu. V čase, keď Vrbětice explodovali, nastupovali už Čepiga s Miškinom vo Viedni na let spoločnosti Aeroflot do Moskvy. Veliteľ jednotky Averjanov a Ezhov sa v ten istý deň vrátili do Viedne, píše Respekt.

Česká polícia výbuch vyšetruje ako úmyselné všeobecné ohrozenie. Poskytovanie informácií v kauze si vyhradilo Krajské štátne zastupiteľstvo v Brne. Generálny prokurátor Pavel Zeman v pondelok po rokovaní vlády novinárom povedal, že vyšetrovatelia pracujú s verziou, že cieľom útoku vo Vrběticiach bol materiál určený na prevoz do Bulharska. Podľa neho výbuch muničného areálu vo Vrběticiach nie je z právneho hľadiska preverovaný ako trestný čin teroristického útoku. Trestný zákonník tiež nepozná pojem štátny terorizmus, uviedol Zeman na twitteri.