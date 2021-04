Drsný humor: TOP české vtipy o škandále s ruskými agentmi, zosmiešnení Babiš, Zeman aj Putin

BRATISLAVA/PRAHA - Nielen slovenská politická scéna je vďačným námetom vtipov. Bratia Česi v kreativite nijako nezaostávajú, a to ani v prípade ak ide o škandál takých rozmerov, že môže ohroziť vzťahy s najsilnejšou východnou mocnosťou. Od oznámenia českého premiéra Andreja Babiša, že za výbuchom v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 stáli ruskí agenti, už ubehlo niekoľko dní a so žartmi na jeho adresu sa roztrhlo vrece. Babiš totiž svojimi výrokmi nechtiac sám prilieva olej do ohňa. Terčom je však aj český prezident Miloš Zeman, ktorý sa rozhodol k útoku cudzích síl v krajine podozrivo mlčať. Nuž a Vladimir Putin, ako hlava Ruska, nemôže v satirickej zbierke chýbať.

"Chcem len zopakovať, že to nebol akt štátneho terorizmu, bol to útok na tovar, ktorý patril bulharskému obchodníkovi so zbraňami, ktorý pravdepodobne predával stranám, ktoré bojujú proti Rusku," uviedol Andrej Babiš v pondelok po rokovaní vlády. Hlavne česká opozícia považovala tento jeho výrok za škandalózny a ironicky sa pýtala, či by sa náhodou nechcel ešte Rusom ospravedlniť.

"Rusko neútočilo na ČR. Agenti útočili na zboží bulharského obchodníka." Andrej Babiš Uverejnil používateľ Smějící se bestie Pondelok 19. apríla 2021

Nakoniec Andrej Babiš svoje slová prehodnotil a na druhý deň počas vystúpenia v Snemovni uviedol, že to bol samozrejme odporný a úplne neprijateľný teroristický akt. "Použil som slovo tovar, za to sa ospravedlňujem, tak som to nemyslel. Je mi ľúto, že prišli o život naši spoluobčania. Nebolo to vôbec takto myslené. Ja som len interpretoval to, čo nám bolo povedané," povedal. Škoda sa však už stala.

"Byl to útok na zboží, ne akt státního terorismu." Jen při něm zemřeli dva občané České republiky, ale tak víte co, řídíme stát jako firmu. Všichni jsme jen zboží ... Uverejnil používateľ Český prasečák Pondelok 19. apríla 2021

AB vnímá jako člověka pouze sebe, vše ostatní je zboží. Co tam ještě dělá, nevíme. #hnutinevim Uverejnil používateľ Nevím Utorok 20. apríla 2021

Česká republika reagovala na situáciu vyhostením 18 ruských diplomatov z Prahy. Moskva v odvetnom kroku vyhostila 20 českých diplomatov z Moskvy. Rusko označilo vyhostenie za nepriateľský akt.

Jeden loňský obrázek, který je teď ještě aktuálnější než tehdy #rusko #ceskoruskevztahy #zmrzlina #satira Uverejnil používateľ Zippy Memes Pondelok 19. apríla 2021

Česká polícia pátra po dvoch ruských agentoch, ktorí prišli do Česka s falošnými pasmi a sú podozriví aj z otravy dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v Salisbury v roku 2018.

Konečně důkaz! 7 let staré foto z kamery BIS. Zdroj: archiv BIS Uverejnil používateľ Igor Vrecník Pondelok 19. apríla 2021

7 let staré foto z fotopasti vrbětického parku = fenomenální úspěch českých bezpečnostných složek Uverejnil používateľ Igor Vrecník Pondelok 19. apríla 2021

Svoje schytal aj český prezident Miloš Zeman, ktorý je známy svojou náklonnosťou k Rusku a o diplomatickom škandále zatiaľ mlčí. Chce sa k nemu vyjadriť až cez víkend.

Na našeho vrchního velitele si prý týden počkáme Uverejnil používateľ Smějící se bestie Nedeľa 18. apríla 2021

Miloš teď musí bejt ztracenej... #zeman #kolja #vain #vain92 #satira Uverejnil používateľ Vain Nedeľa 18. apríla 2021