Kráľ absencií: Zamestnanec 15 rokov nechodil do práce a bral plat! Z tej sumy padnete na zadok

RÍM - Talianska polícia vyšetruje zamestnanca nemocnice v kalábrijskej metropole Catanzaro, ktorý podľa nej 15 rokov nechodil do práce, a napriek tomu poberal plat. Muža, ktorý podľa všetkého prekonal taliansky rekord v neprítomnosti, preto talianske médiá prezývajú "kráľ absencií.

Podľa polície nemocnica Salvatorovi Scumaceovi platila každý mesiac výplatu, ktorá celkom od roku 2005 predstavovala 538-tisíc eur. Bezpečnostné zložky sa pri vyšetrovaní opierajú o dôkazy v podobe záznamov o dochádzke a výplatných pások aj o výpovede kolegov obvineného. Scumace sa podľa vyšetrovateľov pred 15 rokmi vyhrážal riaditeľke nemocnice a jej rodine, aby jej kvôli svojim absenciám zabránil začať disciplinárne konanie. Riaditeľka následne odišla do dôchodku a jej nasledovník ani oddelenie ľudských zdrojov neprítomnosť neriešili.

Scumace preto čelí obvineniu zo zneužívania úradu, falšovania a vydierania. Polícia vyšetruje aj šesť ľudí z vedenia nemocnice pre podozrenie, že zamestnancovi umožnili prácu zameškávat. Talianska vláda v roku 2016 sprísnila zákon pre zamestnancov, keď niekoľko policajných vyšetrovaní preukázalo, ako je táto prax naprieč verejným sektorom rozšírená.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Alessandro Di Meo/ANSA via AP

Ďalší ulievači

Pri jednom vyšetrovaní bezpečnostné zložky zistili, že na radnici mesta Sanremo na taliansko-francúzskych hraniciach tamojší zamestnanci najmenej dva roky podvádzali pri systéme zaznamenávajúcom dochádzku. Za dvoch mužov príchod do práce hlásili ich manželky, zatiaľ čo ďalší si započítali príchod a potom odchádzali nakupovať, k moru alebo pobaviť sa priateľmi, píše The Guardian. V ďalšom z prípadov policajta bývajúceho a pracujúceho v rovnakej budove natočila kamera, ako sa v spodnej bielizni prihlasuje do systému a potom si ide zdriemnuť.