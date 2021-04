CIA chystala atentát na Raúla Castra: Brat slávneho kubánskeho vodcu mal zahynúť pri lete z Československa

WASHINGTON/HAVANA/PRAHA - Najstarší dochovaný záznam o pokuse americkej CIA o zavraždenie jedného z vodcov kubánskej revolúcie pochádza z roku 1960. Jeden z amerických agentov vtedy ponúkol 10-tisíc dolárov pilotovi, ktorý riadil lietadlo z Prahy do Havany s Raúlom Castrom na palube, aby cestou "zariadil nehodu". Vyplýva to z dokumentov, ktoré v piatok zverejnil americký Národný bezpečnostný archív.

Pilot, ktorý pracoval pre CIA, sa volal José Raul Martinez. Výmenou za vykonanie akcie požadoval, aby sa Spojené štáty postarali o univerzitné štúdiá jeho dvoch synov v prípade, že sám pri pokuse o atentát zomrie. To mu tajná služba prisľúbila.

Agent CIA sa s Martinezom dohovoril, že skúsi "podstúpiť určité riziko, ktoré však bude obmedzené na možnosti, ktoré bude možné vydávať za nehodu". Príkladom mohlo byť zlyhanie motora pri štarte alebo uskutočnenie núdzového pristátia na vode asi tri hodiny letu od Kuby. Pilot pritom vylúčil, že by vyradil z prevádzky motory pri lete, pretože by tým ohrozil život všetkých ľudí na palube.

Raúl Castro Zdroj: SITA/AP Photo/Desmond Boylan

Nenaskytla sa vhodná príležitosť

Martinez následne pilotoval lietadlo do Prahy, kde mal vyzdvihnúť Raúla Castra a ďalších vysoko postavených činiteľov kubánskeho režimu. Vedenie CIA sa však medzitým rozhodlo, že atentát vykonať nechce. Nemalo však už možnosť kontaktovať Martineza. Ten sa aj s Castrom na palube vrátil v poriadku do Havany a agent CIA potom povedal, že nenastala žiadna príležitosť, pri ktorej by mohol prípadnú nehodu fingovať.

Informácie vyšli na povrch vo chvíli, keď sa Raúl Castro, brat Fidela Castra, pripravoval v 89 rokoch odovzdať vedenie mocnej Kubánskej komunistickej strany (PCC) mladšej generácii. Po úmrtí Fidela v roku 2016 ide o historický míľnik pre Kubu a jej obyvateľov, z ktorých väčšina nikdy v živote nezažila v čele štátu nikoho iného, ​​než bratov Castrovcov. Prvým tajomníkom strany bol v pondelok podľa očakávaní zvolený prezident Miguel Díaz-Canel.

Raúl Castro Zdroj: SITA

Treba dať bodku za temnou minulosťou

"Tieto dokumenty nám pripomínajú temnú a pochmúrnu kapitolu amerických operácií proti kubánskej revolúcii," povedal agentúre AFP analytik amerického archívu Peter Kornbluh. "V momente, kedy je castrovská éra takmer pri konci, majú americkí politici príležitosť nechať tieto veci minulosti a zúčastniť sa na budúcnosti postcastrovskej Kuby," dodal.

Fidel Castro sa chopil moci na karibskom ostrove v roku 1959 a za jeho vlády sa v Bielom dome vystriedalo 11 amerických prezidentov. Prežil veľké množstvo pokusov o atentát - Guinessova kniha rekordov ich uvádza 638.

Fidel Castro Zdroj: SITA/AP

Jedným z nich bol aj pokus o zvrhnutie Castrovho režimu kubánskymi exulantmi vedenými CIA, ktorí sa v apríli 1961 vylodili v Zátoke svíň na juhu Kuby. Táto snaha americkej tajnej služby však zlyhala a viedla k tomu, že sa Castro ešte viac primkol k Sovietskemu zväzu. O rok neskôr potom vypukla kubánska raketová kríza, jedno z najvypätejších období studenej vojny.