KORONAVÍRUS Rakúsko sa už rozhodlo: Očkovať Sputnikom V bude iba vtedy, ak ho schváli EMA

"Veríme, že EMA(vakcínu Sputnik V) rýchlo schváli, pretože každá ďalšia dávka vakcíny nám pomáha zachraňovať životy," povedal Kurz vo vyhlásení. Koaličná vláda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených sa však podľa Kurza zhodla, že nakúpi milión dávok tejto očkovacej látky. Kurz počas apríla vyhlásil, že rokovania s Ruskom o nákupe vakcín už boli ukončené, no ako upozorňuje Reuters, zatiaľ nebola ohlásené, či už Viedeň a Moskva uzavreli obchodnú zmluvu. Kurz sa v ostatnom čase otázkam, či Rakúsko bude čakať na schválenie EMA, vyhýbal.

Za "dôležité" považuje podľa agentúry APA schválenie ruskej vakcíny agentúrou EMA i nový minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein, ktorý bol do funkcie menovaný v pondelok. Sputnik V nazval "dobrou" vakcínou. Do leta bude podľa jeho slov i tak možné zaočkovať všetkých záujemcov, a to z dôvodu rýchlejších dodávok vakcín od firiem Pfizer/BioNTech.

Zdroj: SITA/AP/Ronald Zak

Úrad rakúskeho kancelára poukázal na to, že použitie ruskej vakcíny povolili už vo viac než 50 krajinách. Reuters v tejto súvislosti dopĺňa, že jediné dve členské krajiny EÚ, ktoré si vakcíny Sputnik V objednali, sú Maďarsko a Slovensko, pričom sa používajú len v Maďarsku. EMA začala v marci proces predbežného posudzovania očkovacej látky Sputnik V. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v členských krajinách EÚ. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvú očkovaciu látku vyvinutú mimo západných krajín, ktorá prejde prísnym posudzovacím procesom EMA.

Účinnosť tejto dvojdávkovej vakcíny pôvodne vyvolala pochybnosti západných vedcov, keďže Rusko ju vlani v auguste schválilo bez toho, aby počkalo na výsledky kompletných klinických štúdií. Odborný medicínsky časopis The Lancet však vo februári zverejnil štúdiu, podľa ktorej je táto očkovacia látka bezpečná a má viac než 90-percentnú účinnosť. Mnohí európski predstavitelia majú ale naďalej pochybnosti o úmysloch Moskvy čo sa týka exportu vakcín do sveta, keďže v Rusku ešte nezaočkovali ani dostatočný počet vlastného obyvateľstva.