Mikrobus v Somálsku nabehol na mínu: Zahynulo 14 ľudí, ďalší utrpeli zranenia

Podľa agentúry AFP miestni predstavitelia uviedli, že k nešťastiu došlo 30 kilometrov severne od Mogadiša. Armádny veliteľ Abšír Muhammad, ktorý v tejto oblasti pôsobí, obvinil z incidentu islamistické milície aš-Šabáb, ktoré sú napojené na teroristickú sieť al-Káida. "Teroristi sa zameriavajú na všetkých bez rozdielu. Nastražili mínu, ktorá zabila nevinných civilistov," uviedol Muhammad pre štátne médiá.

Milície aš-Šabáb vznikli v Somálsku v roku 2004. Od roku 2008 sa ich ozbrojenci pravidelne dopúšťajú teroristických činov. Do roku 2010 skupina ovládla rozsiahle územia, ale v lete 2011 bola nútená opustiť Mogadišo a prejsť na partizánsku taktiku boja, a to nielen proti somálskej vláde, ale aj jej spojencom. Vo februári 2012 jeden z vodcov aš-Šabábu oznámil vstup do aliancie s al-Káidou. Odhaduje sa, že v radoch týchto somálskych polovojenských oddielov je asi 7000 ľudí.