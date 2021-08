Celému svetu odľahlo: Kontajnerová loď Ever Given opäť v Suezskom prieplave nezaváhala

KÁHIRA - Kontajnerová loď Ever Given, ktorá v marci zablokovala Suezský prieplav, čím narušila svetový obchod, v piatok opäť preplávala cez zmienenú vodnú cestu, tentoraz už bez nehody. Informovala o tom v noci na sobotu stanica BBC.

Loď bola súčasťou konvoja 26 plavidiel, ktoré smerovali zo Stredozemného mora do Červeného mora, uviedla Správa Suezského prieplavu (SCA). Loď predtým vyložila svoj náklad v Európe a teraz je na ceste do Ázie.

Nehoda sa už nemohla zopakovať

Loď eskortovali cez 193 kilometrov dlhý prieplav dva remorkéry, pričom 36 lodí sa plavilo opačným smerom, oznámila SCA a vyzdvihla kanál ako "najkratšiu a najrýchlejšiu námornú trasu spájajúcu východ so západom".

Ever Given, jedna z najväčších nákladných lodí na svete, doručila svojich 18.300 kontajnerov do holandského Rotterdamu, britského Felixstowu a nemeckého Hamburgu. Loď momentálne smeruje do Číny, píše BBC. Toto 400-metrové plavidlo počas cesty z malajzijského prístavu Tanjung Pelepas do Rotterdamu následkom silného vetra 23. marca nabehlo v Suezskom prieplave na plytčinu, následne sa v ňom vzpriečilo a zablokovalo stovky ďalších lodí.

Zastavenie dopravy stálo miliardy

Po šesťdňovej záchrannej operácii sa loď podarilo uvoľniť. Miestne úrady ju však následne tri mesiace zadržiavali pri meste Ismailia, zatiaľ čo sa medzi Egyptom a majiteľmi lode vyjednávala dohoda o odškodnení.

Po jej prepustení požadovala SCA od jej majiteľa, japonskej spoločnosti Shoei Kisen, náhradu za záchranné práce a poškodenie nábrežia. Podmienky dohody neboli zverejnené, ale Egypt sa nakoniec uspokojil so sumou 550 miliónov dolárov.

Egypt, ktorý ročne zarobí vďaka prieplavu vyše päť miliárd dolárov, prišiel každý deň v čase zatvorenia prieplavu o tržby vo výške od 12 miliónov do 15 miliónov dolárov. Spoločnosť Lloyd's List prinášajúca správy o námornej doprave v apríli oznámila, že blokovanie loďou spôsobilo, že každý deň tam uviazol tovar v hodnote približne 9,6 miliardy dolárov.