Mimoriadny problém: VIDEO Ďalší pokus o uvoľnenie lode v Sueze, hrozí narušenie svetového obchodu!

KÁHIRA - Ku kontajnerovej lodi Ever Given, ktorá od utorka blokuje Suezský prieplav, sa blížia ďalšie dva člny, ktoré majú pomôcť pri odťahovaní. Pokračuje odstraňovanie piesku, v ktorom kýl ohromného plavidla uviazol.

Na dnešok sa plánujú dva pokusy o uvoľnenie, veľa si správa Suezu sľubuje od pondelka, kedy má vplyvom jarného prílivu voda v prieplave stúpnuť až o 45 centimetrov. Na uvoľnenie vodnej cesty čaká niekoľko stoviek lodí, každý deň oneskorenia znamená vo svetovom obchode stratu vyše 7,5 milióna eur. Väčšie zdvihnutie hladiny sa čakalo už v sobotu neskoro večer a člny boli pripravené loď odtiahnuť, ale nepodarilo sa to.

Okrem viditeľných aktivít bagrov a ťažných člnov sa mnoho deje v pozadí. Odborníci sledujú stabilitu lode a vytvárajú počítačové modely, aby sa zabránilo poškodeniu obrieho plavidla. Je medzi nimi Nick Sloane z Juhoafrickej republiky, ktorý viedol záchranné operácie parníka Costa Concordia, ktorý v roku 2012 uviazol na talianskom pobreží. Skúma sa aj stav dna prieplavu, ktorý zrejme Ever Given poškodila, takže to môže sťažiť podmienky plavby ďalším lodiam.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mohamed Elshahed

Ever Given, dlhá 400 metrov, sa zakliesnila medzi protiľahlými brehmi prieplavu a ako experti poukázali, jej predok a zadok sa dostali do pozícií, s ktorými sa pri stavbe plavidla nepočítalo. Kýl je citlivý na tlak a môžu v ňom vznikať praskliny. Trup plavidla skúmajú potápači a zatiaľ žiadne neobjavili.

Sloane povedal, že v prípade Ever Given sa stretlo niekoľko negatívnych vecí. Zakliesnila sa tá najväčšia loď, ktorá plávala v utorok v konvoji spolu s ďalšími, a to na najhoršom možnom mieste - v úzkom úseku, kde je možná prevádzka len v jednom smere.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mohamed Elshahed

Ak sa nepodarí plavidlo uvoľniť odstránením náplavov a s pomocou ťažných člnov, nastúpia stovky ďalších robotníkov. Bude sa odčerpávať palivo a žeriavy začnú vykladať kontajnery, ktorých môže Ever Given viezť až 20-tisíc. Správa prieplavu ale v sobotu oznámila, že tak ďaleko veci zatiaľ nedošli. "Je to mimoriadny problém. Myslím si, že majú k dispozícii všetko, čo potrebujú, ale ten problém je proste príliš veľký," povedal šéfredaktor špecializovaného časopisu Lloyd List, ktorý sa zaoberá námornou problematikou.

Ak sa do pondelka Ever Given podarí uvoľniť, je obchodná námorná doprava podľa analytikov schopná škody absorbovať. V opačnom prípade bude svetový obchod významne narušený. Podľa denníka The New York Times už niektoré lode vzdali čakania a rozhodli sa pre trasu okolo mysu Dobrej nádeje, čo plavbu nielen značne predĺži, ale aj predraží.