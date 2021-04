KORONAVÍRUS Situácia v tejto krajine je alarmujúca: VIDEO Vážne následky uvoľňovania a drsná karanténa!

HAVANA - Kubánska vláda oznámila kvôli zhoršujúcej sa epidemickej situácii prísnejšie opatrenia, ktoré majú zahŕňať napríklad aj označovanie budov, v ktorých žijú ľudia v karanténe. Informovala o tom v stredu agentúra Europa Press, podľa ktorej môže takéto opatrenie vytvárať diskriminačnú atmosféru v spoločnosti. Vláda pritom nespomenula, že k šíreniu nákazy prispievajú aj dlhé fronty, ktoré Kubánci stoja pred obchodmi so základným tovarom, ktorého je na mnohých miestach v krajine nedostatok. Kuba tak teraz zažíva najhoršiu vlnu epidémie covidu-19. Kým vlani v krajine pribúdali denne maximálne desiatky nových prípadov nákazy koronavírusom, od začiatku roka to boli stovky a posledný týždeň evidujú vyše tisíc novo nakazených denne.

Kubánska vláda označila epidemickú situáciu v krajine za "alarmujúcu". "V najbližších hodinách vyhlásime drastické opatrenia," napísal na twitteri kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Nové opatrenia majú zahŕňať obmedzenie cestovania medzi regiónmi so zlou epidemickou situáciou, väčšiu kontrolu dodržiavania už zavedených pravidiel alebo dôslednejšie udeľovanie pokút, a to aj rodičom, ktorých deti na uliciach behajú bez rúšok a nedodržiavajú bezpečnú vzdialenosť. Detaily k označovanie budov s ľuďmi v karanténe vláda neuviedla.

S označovaním budov, v ktorých žijú pacienti s covidom-19 či ľudia v karanténe, začali už v meste Sucre na severe Venezuely, informoval v stredu denník El Nacional. "Chránime náš ľud," zdôvodnil vyvesovanie papiera s nápisom a veľkým červeným preškrtnutým kruhom tamojší starosta Luis Adrián Duque. Ak označenie ľudia zložia, hrozí im za to pokuta. Pri opakovanom strhnutí varovania im môže byť odpojený plyn, alebo nedostanú potravinový balíček v rámci prídelového systému, napísal opozičný denník El Nacional. Aj vo Venezuele sa už dva týždne epidemická situácia výrazne zhoršuje.

Kuba vyvíja vlastné vakcíny

Kubánsky prezident tento týždeň varoval, že bude trvať niekoľko mesiacov, kým budú kubánske vakcíny pripravené na masové použitie a než bude "Kuba kompletne imunizovaná". Dodal, že už 90-tisíc dobrovoľníkov dostalo v rámci klinickej štúdie druhú dávku vakcíny Soberana 02 či Abdala. To sú dve z kubánskych vakcín, ktoré sú v najpokročilejšej, tretej fáze klinických štúdií. Vláda počíta, že tretia fáza štúdií týchto dvoch vakcín sa skončí do júna.

Kubánski vedci testujú teraz štyri vlastné vakcíny. V druhej fáze je Soberana 1 a v prvej fáze je vakcína Mambisa, ktorá by sa na rozdiel od ostatných mala aplikovať nosom. Vláda v marci oznámila, že do júna by mali byť zaočkované približne dva milióny Kubáncov v rámci klinických štúdií. Tie chcú miestni zdravotníci totiž vykonať aj na asi 1,7 milióna obyvateľov Havany, čo je asi 80 percent obyvateľov hlavného mesta. Jednej zo štúdií v Havane, ktorá sa začala minulý mesiac, sa zúčastňuje okolo 150-tisíc zdravotníkov.

Soñar y continuar un país: con protocolos robustos y eficaces de atención a los contagiados y 5 ensayos vacunales avanzados, 2 de ellos a punto, #Cuba saluda el #DíaMundialDeLaSalud pic.twitter.com/8sajozo8my — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 7, 2021

Z premianta regiónu medzi najhoršími

Na Kube, ktorá má asi 11 miliónov obyvateľov, sa doteraz potvrdilo len 81.640 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a okolo 440 pacientov v súvislosti s covidom-19 zomrelo. Väčšina chorôb pripadá na tento rok, pretože za celý minulý rok na Kube odhalili len 12.056 nakazených a evidovali 146 úmrtí s covidom-19. Kuba bola vlani označovaná za príklad zvládania epidémie covidu-19 v porovnaní s ostatnými krajinami regiónu. Aj keď niektorí oficiálne údaje spochybňujú.

Exponenciálny nárast prípadov začali na Kube evidovať od januára po znovuotvorení krajiny. Podľa denníka El País pricestovali desiatky tisíc ľudí, najmä Kubáncov žijúcich v USA, ktorí prišli navštíviť svojej rodiny. Vo väčšine krajiny sa potom epidemická situácia výrazne zhoršila, najviac prípadov evidujú v Havane.

Na zmiernenie epidemickej vlny nepomohli ani opatrenia, ktoré už dva mesiace platia okrem iného v Havane, kde sú zatvorené bary a reštaurácie, platí nočný zákaz vychádzania od deviatej večer a je obmedzená aj MHD. Vláda tiež obmedzila spoje s krajinami s vysokým výskytom nákazy a turisti po príchode musia do karantény.