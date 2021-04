FOTO Štrajk v Bratislave a Košiciach: Mestská hromadná doprava bude na hodinu paralyzovaná

Štrajk v Bratislave

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

BRATISLAVA – V Bratislave a Košiciach môže byť mestská hromadná doprava (MHD) v pondelok ráno na hodinu paralyzovaná. Vodiči tunajších dopravných podnikov sa totiž od 8.00 do 9.00 h zapoja do výstražného štrajku. Vozidlá MHD ostanú v tom čase stáť na konečných zastávkach. Spoje smerujúce k nemocniciam a školám budú jazdiť. Dopravný podnik mesta Prešov sa zapojí len do takzvaného podporného štrajku. Na svoje vozidlá vyvesí stužky a oznamy.