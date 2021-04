KORONAVÍRUS Indický výrobca by mohol do júna obnoviť vývoz vakcín od AstraZenecy

Vakcína od spoločnosti AstraZeneca

Zdroj: SITA/Janos Vajda/MTI via AP

NAÍ DILLÍ - Najväčší výrobca vakcín proti koronavírusu na svete so sídlom v Indii by mohol do júna obnoviť vývoz očkovacej látky od spoločnosti AstraZeneca. Pristúpi k tomu však len v prípade, že dovtedy klesne miera nákazy v samotnej Indii. V rozhovore pre agentúru AP to v utorok povedal šéf firmy Serum Institute of India (SII).