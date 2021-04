KORONAVÍRUS Nemocnica v Galante prestala byť po 97 dňoch červenou

Počas 97 dní hospitalizovala 1168 pacientov s vážnym priebehom vírusového ochorenia, z nich 683 bolo prepustených do domácej liečby, 377 ochoreniu podľahlo. Do červeného režimu prešla na začiatku vrcholnej pandemickej fázy 7. januára. Celý čas slúžila ako nadregionálna nemocnica výlučne pre pacientov s ochorením COVID-19. Teraz počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 klesli o 70 percent. V utorok (13. 4.) to bolo 45 pacientov. "Naši zdravotníci zohrali kľúčovú úlohu pri zvládnutí extrémne zlej pandemickej situácie v regióne západného Slovenska. Verím, že rovnako dobre sa popasujú s postupným návratom do zmiešaného režimu všeobecnej regionálnej nemocnice," zdôraznil generálny riaditeľ siete Radoslav Čuha.

Prvých 25 lôžok bolo opäť vyčlenených pre internistické, neurologické a geriatrické oddelenia. Nemocnica si naďalej ponecháva 88 lôžok pre pacientov s koronavírusom, z toho osem s umelou pľúcnou ventiláciou. Keďže má stále plne vyťažené intenzivistické lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou, chirurgicko-traumatologický operačný program bude môcť byť spustený až po odľahčení COVID kapacity oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). V nemocnici zostávajú naďalej v činnosti odberové miesta pre PCR aj antigénové testovanie, rovnako funguje triáž na vstupe do hlavnej budovy a vakcinačné stredisko.