Grécko hlási ďalší prelet tureckých stíhačiek nad svojimi ostrovmi

K preletu došlo nad skupinou menších ostrovov, ležiacich pri ostrove Chios niekoľko kilometrov od tureckého pobrežia. Len minulý piatok Grécko po viacerých incidentoch na mori obvinilo Turecko, že sa "nebezpečnými" manévrami lodí a nelegálnou pomocou migrantom snaží "vyvolať eskaláciu" v Egejskom mori. V marci hlásili štyri prelety tureckých vojenských lietadiel nad obývanými gréckymi ostrovmi, pričom Turecko narušilo vzdušný priestor susednej krajiny v uplynulých týždňoch v desiatkach prípadov, vyplýva z údajov ministerstva obrany v Aténach.

Najnovší incident by podľa správy agentúry DPA mohol ohroziť stretnutie gréckeho ministra zahraničných vecí Nikosa Dendiasa s tureckým rezortným partnerom Mevlütom Čavušoglom, plánované na 14. apríla v Ankare. Dendias zdôraznil, že je na takúto schôdzku pripravený, ak situácia zostane pokojná. "Samozrejme, za predpokladu, že pretrvá správna atmosféra a že Turecko nepodnikne provokatívne kroky, ktoré by mojej návšteve zabránili," povedal minister počas pondelkovej cestu do Srbska.

Plánované stretnutie šéfov diplomacie dohodli obe krajiny sčasti vďaka sprostredkovaniu Berlína. Čavušoglu oznámil, že poslúži aj na prípravu rozhovorov gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Obe krajiny vedú spory okrem iného o ložiská zemného plynu v Egejskom mori a východnej časti Stredozemného mora. Ankara okrem toho už desaťročia spochybňuje štatút početných ostrovov v Egejskom mori vrátane mnohých obývaných.