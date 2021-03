KORONAVÍRUS Rusko ponúklo Rakúsku milión dávok vakcíny Sputnik V

MOSKVA - Rusko ponúklo Rakúsku dovedna milión dávok svojej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V. Vyplýva to z vyhlášky úradu rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza zverejnenej v utorok. Viedeň aktuálne s Moskvou rokuje o dodávkach vakcín, pričom príslušné obchodné zmluvy zatiaľ neuzavreli. Informovala o tom agentúra APA.

Rokuje sa konkrétne o dodávke 300.000 dávok ruskej očkovacej látky v apríli, 500.000 dávkach v máji a ďalších 200.000 dávkach začiatkom júna. Rakúsky kancelár Kurz telefonoval vo veci možného nákupu ruských vakcín s ruským prezidentom Vladimir Putinom 26. februára. Kurz nadviazal následne kontakt aj s predstaviteľmi Ruského fondu priamych investícií (RDIF), ktorý zabezpečuje distribúciu vakcíny Sputnik V.

Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober v utorok uviedol, že Rakúsko "aktuálne preveruje všetky možnosti", aby zaistilo čo najrýchlejší prístup k ďalším schváleným očkovacím látkam pre širokú verejnosť. "Jasné je, že každá očkovacia látka používaná v Rakúsku musí byť účinná a bezpečná," zdôraznil.

Kurz dosiaľ zdôrazňoval, že podmienkou pre dodávky ruskej vakcíny do Rakúska bude jej schválenie v EÚ. V utorok kancelár uviedol, že čo sa týka očkovacích látok, odmieta akékoľvek "geopolitické klapky na očiach". "Jediné čo sa počíta, je, či je vakcína účinná a bezpečná, a nie odkiaľ pochádza," povedal. Ak si Rakúsko zaistí dodatočných milión dávok vakcín, bude podľa neho možný skorší návrat k normálu a zachráni to mnoho ľudských životov, ako aj pracovných miest.

Európska agentúra pre lieky (EMA) začala tento mesiac proces predbežného posudzovania očkovacej látky Sputnik V. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v členských krajinách EÚ. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvú očkovaciu látku vyvinutú mimo západných krajín, ktorá prejde prísnym posudzovacím procesom EMA.