Chaos a obavy: Smrť miliardára Kellnera mení mocenskú mapu Česka! Čo o ňom píšu zahraničné médiá?

"Nečakaná smrť multimiliardára Petra Kellnera môže úplne zmeniť po roky budované biznisové a vplyvové väzby, a v dôsledku toho fakticky prerysovať mocenskú mapu v krajine," píše sa v komentári na serveri iDnes.cz. Svet biznisu aj politiky teraz podľa servera ovládnu chaos a obavy, čo po Kellnerovej smrti nastane. "Petr Kellner síce do českej politiky priamo nevstúpil, aj tak ju ale ovplyvňoval," uvádza server Deník N. "Politikou v krajine postupne hýbali (prezident Václav) Klaus, (prezident Miloš) Zeman či (premiér Andrej) Babiš. Ale potom tu bol ten, ktorý hýbal nimi," píše o Kellnerovi server Aktuálně.cz.

"Bol, spolu s ďalšími, na začiatku oligarchizácie celej spoločnosti, prerastania biznisu, financií, médií a politiky. Jeho dôležitý biznis v Číne a Rusku bez diskusií ovplyvnil politickú orientáciu Hradu, politiku všetkých azimutov, ako rád hovorí pán prezident, ktorý všetky azimuty namieril na Východ," uvádza o Kellnerovi Forbes.

Český prezident Miloš Zeman Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Vzhľadom na to, ako aktívne sám Kellner riadil stratégiu celej skupiny (PPF), bude ťažké nejako nadviazať, nájsť nový mozog firmy," uvádza iDnes.cz. Chaos v biznise po Kellnerovej smrti sa potom podľa médií prenáša do politickej sféry. "Moc skupiny je taká veľká, že hladká výmena jej lídra je pre Česko v niektorých ohľadoch aj podstatnejšia než to, kto na jeseň vyhrá voľby do Snemovne," píše Aktuálně.cz. "Zatiaľ čo v PPF teraz držia smútok, na mnohých miestach od ministerstiev až po rad finančných skupín zavládla skôr nervozita. Kellnerovo impérium sa za niekoľko rokov v Česku tak zavŕtalo do základnej infraštruktúry štátu, že akákoľvek zmena kurzu je zásadná pre celú krajinu," uvádza server .

Český premiér Andrej Babiš Zdroj: SITA/AP/Darko Vojinovic

"Kellner na rozdiel napríklad od 'kolegu' (premiéra a bývalého majiteľa holdingu Agrofert) Andreja Babiša nikdy neusiloval o aktívny vstup do politiky, fakticky v nej ale aj on výrazne pôsobil, aj keď len sprostredkovane. Čo jeho faktický vplyv nijako nezmenšovalo," doplňuje server iDnes.cz. Podľa komentára mal Kellner nadštandardné vzťahy s prezidentmi Václavom Klausom aj Milošom Zemanom aj s ďalšími vplyvnými politikmi z rôznych strán.

Na úzke vzťahy Kellnera s vedúcimi politikmi upozorňuje aj Denník N. "Každý podobne rozsiahly biznis, ako prevádzkuje PPF, sa nutne musí pretínať s politikou. U aktivít zosnulého Petra Kellnera to ale platilo v miere, ktorá nie je ani u veľkých hráčov obvyklá. Investičná skupina financovala inštitút bývalého prezidenta Václava Klausa a jej poslednú výročnú správu Kellner využil pre hodnotové a politické apely," uvádza server.

Bývalý český prezident Václav Klaus. Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Pritom o konkrétnych politických postojoch Kellnera sa po niekoľko rokov mnoho nevedelo. "O svojich politických postojoch sa verejne vyjadroval minimálne, nedával rozhovory k aktuálnemu dianiu a držal sa bokom od verejného záujmu," píše Denník N. "Možno - súdiac podľa tých posledných odkazov z výročných správ o koreňoch v Česku, o slobode a zodpovednosti - bol pripravený to zmeniť, to už sa nedozvieme. V každom prípade ale vieme, že jeho vplyv na českú politiku i spoločnosť bol ohromný - a pritom, bohužiaľ, zostal skrytý," uvádza Forbes.

Kellnerovo úmrtie zaznamenali médiá po celom svete

Úmrtie miliardára Petra Kellnera pri nehode vrtuľníka na Aljaške zaznamenali americké, európske aj čínske médiá, napríklad denník The New York Times, televízia CNN, francúzsky denník Le Parisien, server Balkan Insight, čínska štátna agentúra Nová Čína či hongkonský server South China Morning Post. Väčšina Kellnera predstavuje ako najbohatšieho Čecha, britský bulvárny denník The Sun o ňom referuje predovšetkým ako o priateľovi ruského oligarchu Romana Abramoviča.

Článok vo Washington Post

"Pri havárii helikoptéry na Aljaške zomrelo päť osôb, vrátane jedného z najbohatších ľudí v Európe," znie titulok The Washington Post. Rad médií tiež pripomína, že podľa rebríčka magazínu Forbes sa Kellner radil medzi 70 najbohatších ľudí na svete. "Kamarát Romana Abramoviča zomrel pri nehode vrtuľníka," uviedol The Sun s tým, že Kellner údajne uvažoval v roku 2018 o nákupe podielu vo futbalovom klube Chelsea, ktorý Abramovič vlastní.

Zdroj: The Sun/ screenshot

Svetové médiá opisujú Kellnerove podnikateľské začiatky po páde komunistického režimu v Československu v čase privatizácie až po dosiahnutí pozície najbohatšieho občana ČR a jedného z najbohatších ľudí na svete. Televízia CNN a denník The New York Times potom napríklad pripomínajú, že Kellnerova spoločnosť PPF pri terajšej pandémii venovala Česku 100 miliónov korún (cca 3,8 milióna eur) na nákup rúšok, respirátorov a sád na testovanie prítomnosti koronavírusu.

Článok v New York Times Zdroj: New York Times/ screenshot

Agentúra Bloomberg uviedla, že Kellner sa verejne neangažoval v politike, ale jeho podnikanie v Číne však vzbudilo na domácej politickej scéne kontroverzie. Pripomína napríklad kauzu z roku 2019, pri ktorej vyšlo najavo, že si Kellnerova PPF a spoločnosť Home Credit najali komunikačnú firmu, ktorej cieľom bolo vylepšiť obraz Číny v ČR. Firma Home Credit potom uviedla, že jej cieľom bolo "oslabiť extrémistické postoje vo verejnej sfére".

Článok o Kellnerovej smrti na bloomberg.com Zdroj: Bloomberg/ screenshot

Server BalkanInsight napísal, že podľa mnohých pozorovateľov spoločne s českým prezidentom Milošom Zemanom usiloval Kellner o posilnenie vzťahov ČR s Čínou. "Príležitostne tiež vysvetlil svoj postoj ohľadom kultúrnych vojen ktoré zúria na Západe, čo potešilo Rusko a Čínu," dodal server a pripomenul Kellnerove vyjadrenie vo výročnej správe PPF z roku 2018. "Dnešná západná spoločnosť, a najmä Európa, je ale stále viac ovládaná ideológiou individuálnej nárokovosti, rovnostárstvom a relativizovaním tradičných hodnôt," napísal vtedy Kellner.

Článok v BalkanInside Zdroj: BalkanInsight/ screenshot

Čínska štátna tlačová agentúra Nová Čína uviedla, že spoločnosť Home Credit bola jednou z prvých zahraničných firiem, ktoré v Číne podnikali v oblasti spotrebiteľských úverov. Svoju činnosť tam začala už v roku 2007.

Článok o Kellnerovi v South China Morning Post Zdroj: South China Morning Post/ screenshot

O Kellnerovej smrti informovali tiež nemecké a rakúske médiá. Nemecké pripomínajú okrem iného podiel skupiny PPF v nemeckej energetickej firme Leag. Agentúra DPA si všíma aj negatívne komentáre na českých sociálnych sieťach ohľadne toho, že Kellner bol na Aljaške v čase epidemického lockdownu.

Článok o úmrtí Kellnera v nemeckom magazíne Spiegel. Zdroj: Spiegel/ screenshot

Rakúska agentúra APA sa vo svojom profile podnikateľa vracia okrem iného k skutočnosti, že Kellner zbohatol v čase kupónovej privatizácie, ktorú terajší prezident Miloš Zeman v minulosti označil za lúpež storočia.