FOTO Petr Kellner zbožňoval lyžovanie: Pozrite sa, aký luxus si pred osudným okamihom užíval

PRAHA - Len pred pár dňami obletela svet správa o smrti najbohatšieho Čecha, miliardára Petra Kellnera. Ten zahynul pri havárii vrtuľníka na Aljaške. Prečo stroj nabúral do skalného hrebeňa sa zatiaľ nevie.

Kellner, ktorý miloval lyžovanie, spolu so skupinou ďalších mužom sa asi chceli venovať tzv. heliskiingu. Pri ňom športovci vystupujú, alebo vyskakujú z vrtuľníka a oddávajú sa jazde na v neprístupnom teréne. Práve Aljaška je pre tento šport veľmi vyhľadávaná.

Ubytovali sa v luxusnom rezorte, v ktorého cene bol aj let vrtuľníkom na hery v okolí, z ktorého zákazníci potom vyskakujú priamo na zasnežený svah.

Luxusný rezort, kde bola skupinka s Petrom Kellnerom ubytovaná. Zdroj: Facebook/ Tordrillo Mountain Lodge

Lenže posledný let vrtuľníkom, v ktorom sa nachádzal aj Peter Kellner, sa skončil tragicky. Stroj nabúral do skalného hrebeňa a zahynuli v ňom všetci, okrem snowboardistu Davida Horvátha, ktorý bol v kritickom stave odvezený do nemocnice.

My sme vám pripravili galériu rezortu, v ktorom si všetci návštevníci a boháči môžu užívať neuveriteľný luxus. Veď si pozrite galériu.

