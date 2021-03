Putin prehovoril o svojom očkovaní: Na druhý deň sa u neho prejavili takéto vedľajšie účinky

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu vyjadril presvedčenie, že Rusko by mohlo do konca leta dosiahnuť kolektívnu imunitu voči koronavírusu SARS-CoV-2 a uvoľniť pandemické opatrenia. Informovala o tom v nedeľu agentúra TASS.

"Na to, aby k tomu došlo, je potrebné, aby vakcínu dostalo okolo 70 percent dospelého obyvateľstva," povedal Putin v rozhovore pre reláciu "Moskva. Kremeľ. Putin" televízie Rossija 1. Prezident obyvateľom odporučil, aby "počúvali odborníkov", podľa ktorých môžu byť opatrenia uvoľnené po získaní kolektívnej imunity. Rusko by podľa prezidentových slov mohlo túto imunitu dosiahnuť do konca leta v prípade, ak bude hromadné očkovanie pokračovať rovnakým tempom ako doteraz.

Rusko s očkovaním začalo v januári tohto roka. Viac ako šesť miliónov obyvateľov už dostalo aspoň jednu dávku a viac ako štyri milióny sú už zaočkované oboma dávkami. V krajine zatiaľ zaregistrovali tri vakcíny proti ochoreniu COVID-19, pripomína TASS. Sú to očkovacie látky Sputnik V, EpiVacCorona a CoviVac.

Putin dostal prvú dávku vakcíny proti covidu v utorok večer 23. marca. Následne to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bez toho, aby spresnil, ktorou konkrétnou vakcínou bol 68-ročný prezident zaočkovaný.

Putin povedal, že po zaočkovaní mal mierne vedľajšie účinky

Ruský prezident Vladimir Putin pociťoval po zaočkovaní vakcínou proti koronavírusu mierne vedľajšie účinky. V nedeľu to povedal v rozhovore pre ruskú televíziu Rossija 1, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na ruskú agentúru Interfax. "Zobudil som sa na druhý deň ráno po zaočkovaní a zdalo sa mi, že ma mierne bolia svaly," povedal Putin s tým, že v mieste vpichu cítil nepríjemný pocit. Zvýšenú teplotu však podľa svojich slov nemal.

Na rozdiel od mnohých svetových lídrov ako napríklad amerického prezidenta Joe Bidena, pápeža Františka či britskej kráľovnej Alžbety II., ktorí dostali vakcínu verejne, Putinovi ju podali v súkromí. Kremeľ ešte predtým oznámil, že Putin dostane jednu z troch ruských očkovacích látok - všetky z nich sú podľa jeho slov účinné a spoľahlivé.