Britský minister hovorí o exkluzívnej zmluve s AstraZeneca: Británia ju má, EÚ nie

Hancock pre noviny Financial Times uviedol, že obe strany, Británia aj EÚ, pracujú na vyriešení vzájomného sporu okolo dodávok očkovacej látky od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca. Dodal však, že EÚ by sa nemala pokúšať pozastaviť vývoz týchto vakcín z továrne v Holandsku do Británie, a to práve kvôli povahe dohodnutých zmlúv, ktoré majú s AstraZenecou.

"Verím, že krajiny s voľným trhom budú zákonitosti zmlúv dodržiavať," uviedol Hancock pre Financial Times. "Oni majú zmluvu na báze "najlepšieho úsilia" a my máme exkluzívnu zmluvu. Náš kontrakt prebíja ten ich kontrakt. Nazýva sa to zmluvné právo - je veľmi priamočiare a jasné," dodal Hancock, ktorý označil britskú zmluvu za väčší, silnejší "tromf".

EÚ v stredu sprísnila kontroly svojho ďalšieho vývozu vakcín, čo umožňuje zastaviť dodávky smerujúce takmer kamkoľvek, pripomína DPA. Tento krok Únie vyvolal varovné reakcie Londýna, hlavného prijímateľa vakcín vyrobených v EÚ. Členské krajiny EÚ vrátane Belgicka a Írska vyjadrili znepokojenie nad prípadnými tvrdými spätnými odozvami na blokádu vakcín.

Británia a EÚ zároveň vydali v stredu večer spoločné vyhlásenie, podľa ktorého pracujú na vyriešení "situácie tak, aby bola rovnako výhodná pre obe strany" a "dodávky vakcín sa dostali k všetkým našim občanom".