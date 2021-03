KORONAVÍRUS Bez negatívneho testu nemáte nárok: Príchod do Nemecka letecky sa skomplikuje

BERLÍN - Všetci ľudia, ktorí do Nemecka pricestujú leteckou dopravou, budú musieť od piatka predložiť negatívny výsledok testu na nový koronavírus. Uvádza sa to v návrhu nariadenia tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktorý dostala k nahliadnutiu agentúra DPA.

"Osoby, ktoré pred odletom prepravcovi nepredložia príslušný certifikát o výsledku testu, nesmú byť prepravené," píše sa v návrhu. Na zmenách pravidiel pri návratoch zo zahraničia sa zhodli spolková vláda kancelárky Angely Merkelovej a premiéri 16 spolkových krajín na utorňajších rokovaniach.

"Testom už pred odletom sa zníži pravdepodobnosť, že infikované osoby vycestujú a počas letu nakazia iných, resp. prinesú do Nemecka nové prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2," zdôvodňuje sa v návrhu. Testy dopĺňajú iné opatrenia, akými sú nosenie rúšok, dodržiavanie odstupu a hygienické pravidlá.

Doteraz sa povinné testovanie pred vstupom do Nemecka vyžadovalo len od ľudí, ktorí sa posledných desať dní zdržiavali v rizikových oblastiach s mimoriadne vysokými počtami nakazených koronavírusom alebo v regiónoch, kde sa šíria nové varianty vírusu. O návrhu, o ktorom najprv informoval denník Bild, sa má rozhodovať ešte vo štvrtok. Nariadenie by malo platiť do 12. mája.

Nemecká vláda začiatkom minulého týždňa vyzvala občanov krajiny, aby necestovali do zahraničia. Nemci totiž začali húfne rezervovať lety na Malorku po tom, ako spolkový kabinet tento španielsky ostrov vyradil zo zoznamu rizikových oblastí a po návrate nebol potrebný test ani podstúpenie karantény. Po tom, čo vláda zrušila i cestovné varovanie pre portugalský dovolenkový rezort Algarve, tam taktiež zaznamenali nárast rezervácií.