KORONAVÍRUS TOP vedecká spolupráca histórie: Nová štúdia odhalila, ako zachrániť desaťtisíce životov!

ZÜRICH - Komplexné očkovanie proti koróne pre pacientov, ktorí majú podstúpiť operáciu, by každý rok mohlo na svete zachrániť takmer 60 000 životov. K tomuto záveru dospeli vedci v rozsiahlej štúdii.

V rozsiahlej štúdii s viac ako 140-tisíc účastníkmi vedci skúmali, aké užitočné je očkovať proti koronavírusu pred chirurgickým zákrokom. S viac ako 15-tisíc chirurgmi a anestéziológmi zo 116 krajín je to podľa výskumného tímu najväčšia vedecká spolupráca všetkých čias.

Štúdia uzatvára, že očkovanie pred chirurgickým zákrokom má vysoký prínos. Podľa toho majú z toho úžitok najmä ľudia nad 70 rokov a pacienti s rakovinou. Počas prvých 30 dní po operácii majú ľudia nakazení koronavírusom 4 až 8-krát vyššie riziko úmrtia. U pacientov s rakovinou starších ako 70 rokov sa riziko úmrtia na koronovú infekciu zvyšuje sedemkrát.

Zdroj: Getty Images

Môže zabrániť početným úmrtiam

Hodnotenia vedcov ukazujú, že očkovanie proti Covid-19 pred plánovanými operáciami, by mohlo zabrániť početným úmrtiam. „Number Needed to Vaccinate“, to znamená počet pacientov, ktorí musia byť ročne zaočkovaní proti koronavírusu, aby sa zabránilo úmrtiu, je vo veku nad 70 rokov všeobecne 1840. Bez operácie.

Ak sa plánuje operácia v rovnakej vekovej skupine, efekt je takmer dvakrát väčší: 733 očkovaní by potom mohlo zachrániť život. Ak by ste podstúpili operáciu na rakovinu, na záchranu života by bolo potrebné vykonať 351 očkovaní.

Rovnaký účinok možno pozorovať aj v ďalších vekových skupinách (50 - 69 rokov a 18 - 49 rokov). Napríklad na zabránenie smrti je pre ľudí vo veku 18-49 rokov potrebných 196 131 očkovaní. Ak je rovnaká veková skupina očkovaná pred chirurgickým zákrokom na rakovinu, počet klesne na 3922 očkovaní.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carla Carniel

Každý rok je zachránených takmer 60-tisíc životov

Autori štúdie preto odporúčajú, aby malo prioritu očkovanie pacientov, ktorí čakajú na operáciu: Pretože by potenciálne mohlo zachrániť podstatne viac životov ako u bežnej populácie, konkrétne 58 687 ročne na celom svete. Okrem toho sľubujú zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť a úľavu pre jednotky intenzívnej starostlivosti. Každý, kto prekonal chorobu Covid-19, by mal s operáciou počkať najmenej dva mesiace.