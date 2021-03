Ďalšie problémy AstraZenecy: Úrad v USA má pochybnosti, predložila firma zastarané dáta?

Ilustračné foto

WASHINGTON - Výsledky klinických testov vakcíny proti covidu-19 farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca v USA zrejme vychádza zo zastaraných dát, ktorá neposkytujú kompletné informácie o jej účinnosti. V utorok to oznámil americký Národný inštitút pre alergie a infekčné ochorenia (NIAID) s odvolaním sa na zistenia rady nezávislých expertov, ktorá dohliada na klinické testy liečiv. Vakcína by tak mohla čeliť v Spojených štátoch ďalšej prekážke na ceste ku schváleniu. Firma následne prisľúbila, že do 48 hodín poskytne úradom najnovšie analýzy a dáta.