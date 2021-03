Grécko povolí vstup cestujúcim z EÚ a Izraela zaočkovaným proti KORONAVÍRUSU

ATÉNY - Grécko povolí vstup na svoje územie turistom z členských štátov EÚ a Izraela. Podmienkou však bude, aby boli zaočkovaní proti koronavírusu. V utorok to pre agentúru DPA povedal hovorca gréckeho ministerstva cestovného ruchu.

Očakáva sa, že vláda takéto uznesenie zverejní ešte v utorok. Zatiaľ však nie jasné, kedy toto opatrenie nadobudne účinnosť. Cestujúci by sa po príchode do Grécka museli preukázať len potvrdením o zaočkovaní, nie negatívnym výsledok testu na koronavírus. Taktiež by nemuseli absolvovať povinnú karanténu.

Turistický ruch, ktorý predstavuje významný zdroj príjmov pre grécku ekonomiku, utrpel počas pandémie koronavírusu veľké škody. Grécka vláda aj preto presadzuje zavedenie európskeho očkovacieho preukazu, ktorý by zjednodušil cestovanie pre občanov EÚ. Podľa pozorovateľov je tento krok Grécka snahou o zvýšenie tlaku na EÚ, aby čo najskôr schválila používanie spomínaného očkovacieho preukazu.