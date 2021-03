Kosovský parlament schválil novú vládu ľavicového reformátora Kurtiho

Ako informovala agentúra DPA, medzi 14 vymenovanými ministrami sú štyri ženy. Jedna z nich, Albulena Haxhiuová, bude viesť rezort spravodlivosti a ministerkou hospodárstva sa stala Artane Rizvanolliová. Ministrom pre miestne samosprávy a navrátilcov sa stal etnický Srb Goran Rakič. Niekoľko hodín pred tým sa konalo ustanovujúce zasadnutie parlamentu, ktorý vzišiel z predčasných volieb konaných 14. februára.

Novú vládu zostavoval Albin Kurti, ktorý bol predsedom kosovskej vlády aj od februára do júna roku 2020. Jeho mandát sa skončil, keď konzervatívna Demokratická liga Kosova (LDK) vystúpila z vládnej koalície a spojila sa s inými stranami. Kurti sa v minulosti preslávil ako aktivista za občianske práva a spolu so svojou stranou viedol kampaň proti dočasnej civilnej správe, ktorá v Kosove pod dohľadom OSN pôsobila v rokoch 1999-2008.

Glauk Konjufca, ktorý tiež patrí do Kurtiho strany, bol v pondelok zvolený za predsedu parlamentu, čím súčasne dočasne prebral aj funkciu prezidenta. Táto funkcia je neobsadená po tom, ako sa jej vzdal Hashim Thaci, aby pred Osobitným súdom pre Kosovo (KSC) sídliacim v Haagu čelil obvineniam z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti vrátane vraždy, mučenia, nezákonného zadržiavania, núteného zmiznutia a prenasledovania spáchaných v rokoch 1998 až 1999. Thaci trvá na tom, že je nevinný. Do zvolenia Konjufcu zastávala funkciu hlavy štátu Osmaniová, ktorá do Thaciho demisie predsedala parlamentu. Očakáva sa, že nový parlament ju teraz zvolí za riadnu prezidentku.