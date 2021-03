Ilegálna párty nahnevala vládu: VIDEO Vyše 6000 ľudí v uliciach, namiesto opatrení karneval!

MARSEILLE - Vyše 6000 ľudí, väčšinou bez rúška, sa cez víkend zúčastnilo na ilegálnej pouličnej párty v juhofrancúzskom meste Marseille. Vláda to odsúdila ako "neprípustné" porušenie pravidiel proti šíreniu ochorenia COVID-19, informovala v pondelok tlačová agentúra AFP.

Zhromaždenie v štýle karnevalu v prístavnom meste pritiahlo predovšetkým mladých ľudí, z ktorých mnohí priznali frustráciu z obmedzovania zhromaždení a zatvorenia barov aj nočných klubov počas pandémie koronavírusu. Marseille nepatrí medzi 16 rôznych regiónov Francúzska, kde v sobotu 20. marca začal platiť nový lockdown - v prístavnom meste totiž v súčasnosti zaznamenávajú nižšie počty prípadov nákazy než francúzske ohniská ako napríklad neďaleké mesto Nice na pobreží Stredozemného mora alebo oblasť metropoly Paríž.

"Je to úplne neprípustné v období, keď sa my všetci snažíme, prispôsobujeme, organizujeme svoje životy tak, aby sme dodržali rôzne pravidlá, a bojujeme proti pandémii," vyhlásila v pondelok hovorkyňa ministerstva vnútra Camille Chaizeová pre rozhlasovú stanicu Franceinfo. Deväť ľudí bolo zatknutých a desiatky dostali pokutu, dodala. Starosta Marseille Benoit Payan na Twitteri napísal, že toto podujatie ho "rozhnevalo". Dodal: "Nič nás neospravedlňuje, ak podkopávame naše kolektívne úsilie udržať koronavírus na uzde."

Rien ne justifie qu’on détruise les efforts collectifs pour endiguer le virus !

Rien ne justifie qu’on profane le lieu des effondrements de la Rue d’Aubagne !

Rien ne justifie qu’on s’en prenne à des jeux d’enfants et à des équipements publics !#LaPlaine — Benoît Payan (@BenoitPayan) March 21, 2021

Francúzska vláda zaviedla v sobotu určitý lockdown, týkajúci sa približne tretiny obyvateľstva: zatvorené sú obchody predávajúce iný ako nevyhnutný tovar a v týchto zónach je zakázané aj cestovanie, ale školy sú otvorené a ľudia môžu odísť z domu podľa vlastného želania.

Počas novoročného sviatočného obdobia približne 2500 mladých ľudí na severozápade Francúzska porušilo celoštátny zákaz nočného vychádzania a zúčastnilo sa na ilegálnej tanečnej párty. To dostalo vládu do nepríjemnej situácie a vyvolalo to tiež otázky, prečo polícia dovolila, aby párty pokračovala dve noci.