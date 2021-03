Von der Leyenová s ráznym vyhlásením: Európska únia nateraz vakcíny chudobným krajinám nedaruje

BRUSEL - Európska únia na tom momentálne nie je tak, že by mohla vakcíny proti novému koronavírusu priamo darovať chudobnejším krajinám. Povedala to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v rozhovore pre médiá nemeckej mediálnej skupiny Funke, z ktorého v nedeľu citovala agentúra DPA.

"Existuje značný tlak na to, aby si členské štáty zaobstarali vakcínu samé pre seba," povedala. Von der Leyenová však zároveň zdôraznila, že EÚ finančne podporuje program COVAX, iniciatívu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zameranú na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín. "EÚ do tejto iniciatívy investovala 2,2 miliardy eur, pričom COVAX už dodal 30 miliónov dávok vakcín do 52 krajín," uviedla predsedníčka EK.

Dodala však, že mechanizmus, ktorý umožňuje EÚ zdieľať dávky vakcín priamo s inými (chudobnými) krajinami sa nespustí, pokým v samotnej Únii nebude ohľadom vakcín "lepšia výrobná situácia". Von der Leyenová ešte na jar 2020 ostro lobovala za to, aby sa vakcíny dosali k ľuďom na celom svete. Väčšina dávok očkovacích látok sa však aktuálne podáva v bohatých krajinách, približuje agentúra DPA.