Turecko vyzýva veľmoci, aby sa nemiešali do jeho vnútorných záležitostí

ISTANBUL - Turecko vyzvalo vo štvrtok zahraničné veľmoci, aby sa nemiešali do jeho vnútropolitických záležitostí. Urobilo tak po tom, ako Washington varoval Ankaru pred pokusmi zrušiť prokurdskú Ľudovodemokratickú stranu (HDP) pre jej údajné väzby na kurdských povstalcov. Informovala o tom agentúra AFP.

Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price uviedol, že rozpustenie HDP by viedlo k oslabeniu demokracie v Turecku, a vyzval Ankaru, aby rešpektovala slobodu prejavu. Turecké ministerstvo zahraničných vecí na to reagovalo vyhlásením, že tvrdenia niektorých krajín, ktoré nepomenovalo, sú "nezlučiteľné s princípmi právneho štátu". "Pozývame tých..., ktorí sa odvážili miešať do našich vnútorných záležitostí, aby rešpektovali súdny proces vedený nezávislými súdmi," uvádza sa v stanovisku rezortu.

Turecký prokurátor Bekir Šahin požiadal v stredu ústavný súd v Ankare, aby zrušil prokurdskú stranu HDP pre jej údajné väzby na kurdských povstalcov. Vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana už dlho považuje HDP, tretiu najväčšiu parlamentnú stranu v krajine, za politické krídlo militantnej PKK.

Obžaloba na 609 stranách, ktorú predložili ústavnému súdu, obviňuje HDP z ohrozenia "integrity štátu" a snaží sa na päť rokov zakázať viac ako 600 členom tejto strany pôsobenie v politike. PKK je Tureckom, Spojenými štátmi a EÚ, ako aj ďalšími krajinami označovaná za teroristickú organizáciu. Boje medzi PKK a vládnymi silami na juhovýchode Turecka, kde žije prevažne kurdské obyvateľstvo, si od roku 1984 vyžiadali viac ako 40.000 obetí.