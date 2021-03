KORONAVÍRUS Británia chystá zmiernenie opatrení: Nezabráni tomu ani prestávka v očkovaní

Národná zdravotná služba upozornila očkovacie strediská, že dodávky vakcín budú výrazne obmedzené na štyri týždne počnúc 29. marcom. Ďalšia fáza očkovania, ktorá sa týka ľudí vo veku nad 40 rokov, bude pozastavená minimálne do mája. Problém súvisí s oneskoreným dodaním piatich miliónov dávok vakcíny spoločnosti AstraZeneca z Indie. Na meškajúce dodávky vakcín od tejto firmy sa už dávnejšie sťažovala aj Európska únia. "Toto je veľmi zložitý medzinárodný dodávateľský reťazec. Znamená to, že sa občas stretneme s problémami, aké máme aj teraz," povedal minister pre bývanie a samosprávu Robert Jenrick pre televíziu Sky News.

Vláda by aj napriek tomu chcela zaočkovať do konca júla každú dospelú osobu, ktorá bude mať o očkovanie záujem. V Británii sa doposiaľ podarilo zaočkovať viac než 25 miliónov ľudí. "Nie je dôvod domnievať sa, že tento dočasný nedostatok dodávok nejakým spôsobom ovplyvní plán očkovania," zdôraznil Jenrick. Ďalším dodávateľom očkovacích látok do Británie je spoločnosť Pfizer, ktorá však popiera akékoľvek problémy s harmonogramom dodávok.

Spoločnosť AstraZeneca, ktorá vyvinula vakcínu v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, tvrdí, že "domáci dodávateľský reťazec nie je narušený". O problémoch v Indii alebo Európe sa však nezmienila. Niekoľko európskych krajín sa v nedávnom období rozhodlo pozastaviť očkovanie látkou od spoločnosti AstraZeneca z dôvodu výskytu ojedinelých prípadov krvných zrazenín a krvácania do mozgu. K problému sa má v priebehu štvrtka vyjadriť aj Európska lieková agentúra. Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab striktne odmietol pripustiť akékoľvek zdravotné problémy spojené s vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Predseda vlády Boris Johnson v stredu vyhlásil, že onedlho sa nechá touto látkou sám zaočkovať.