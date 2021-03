KORONAVÍRUS Ľudia, ktorí prekonali COVID-19, sú po jednej dávke TEJTO vakcíny dobre chránení

Ilustračné foto

WASHINGTON - Ľudia, ktorí prekonali chorobu COVID-19 a neskôr dostali jednu dávku vakcíny Pfizer alebo Moderna, sú podľa štúdie chránení rovnako alebo lepšie ako tí, ktorí covid neprekonali a dostali obe dávky niektorej zo spomínaných vakcín. Uvádza sa to v článku, ktorý bol v stredu publikovaný vo vedeckom časopise New England Journal of Medicine.