Pohroma za pohromou: VIDEO Žene (59) zomrelo po nákaze KORONAVÍRUSOM 15 blízkych

Najskôr koronavírus vzal Montgomeryovej tetu. "Mala problémy s dýchaním a tak ju jej dcéra odviezla na pohotovosť. Bolo to naposledy, čo ju dcéra videla živú," píše AP. Potom umrel niekdajší policajt, ​​ktorý pomáhal organizovať omše v kostole, kam Montgomeryová pred vypuknutím pandémie dochádzala. Potom dobrá kamarátka, ktorá sa ako zdravotná sestra starala o nakazených v Atlante. Sesternica, ktorá sa po 12 dňoch vrátila domov z nemocnice a myslela si, že už sa zotavuje. Nezotavovala.

Sesternica Catherine S. Clarková zomrela vo veku 94 rokov. Zdroj: SITA/Gregory A. Clark via AP

Až na jednu výnimku boli všetci blízki, o ktorých Montgomeryová prišla, černosi, rovnako ako ona. Boli to rodinní príslušníci, známi aj kamaráti, ktorých vraj brala ako rodinu.

"Neviem, či vôbec niekedy všetky (tie straty) vstrebem... Myslím na nich na všetkých," povedala. Svoje vlastné utrpenie však nechcela nijako vyzdvihovať, lebo na rozdiel od iných jej neumreli rodičia alebo životný partner. "Každý večer sa modlím za každého a za všetkých, čo s touto chorobou zápasia," povedala.

Jednou zo zosnulých je aj Montgomeryovej teta Ann Davisová (vľavo). Na fotografii so svojou dcérou Ingrid. Zdroj: SITA/Ingrid Davis via AP

Montgomeryová je zároveň súčasťou snáh o zmiernenie dopadov pandémie. Ako riaditeľka oddelenia medzivládnych vzťahov na radnici v Milwaukee a blízka spolupracovníčka starostu Toma Barretta venovala veľkú časť uplynulého roka presadzovaniu mimoriadnych programov na podporu miestnej komunity. Tiež spolupracuje so vzdelávacou organizáciou Delta Sigma Theta v snahe zlepšiť povedomie o vakcínach a testovaní na koronavírus.

"Pre ňu to nie je teoretické cvičenie. Je to úplne skutočné," povedal AP starosta Barrett. Skúsenosť Montgomeryovej vraj ovplyvnila aj jeho. "Približuje to, aký ničivý ten posledný rok bol a aká ničivá je táto pandémia," povedal.

Kimberly Montgomeryová Zdroj: SITA/AP Photo/Carrie Antlfinger

Spojené štáty zaznamenali okolo 525-tisíc úmrtí spojených s covidom-19, z toho bezmála 1300 nahlásil okres Milwaukee County. Epidémia podľa dostupných štatistík nedopadá na rôzne etnické skupiny rovnomerne, jednou z tých horšie zasiahnutých sú práve černosi. Tí tvoria 12 percent populácie USA a zároveň bezmála 15 percent úmrtí na covid-19, u ktorých je známa rasa zosnulého, uvádza skupina APM Research Lab, ktorá mapuje údaje o obetiach.