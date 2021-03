VIDEO Po silnom zemetrasení pri Novom Zélande: Takto vyzerala vlna cunami

V piatok zasiahlo Nový Zéland niekoľko veľkých zemetrasení. Dočasne varovalo pred možnou vlnou cunami v Tichomorí. Medzitým však bolo toto varovanie zrušené. Tisíce ľudí sa presunuli do bezpečia. Videá na sieti ukazujú, ako sa masy vody valia na pevninu. Doteraz neboli hlásené správy o možných škodách alebo zraneniach.

ľudia sa presunuli na bezpečnejšie miesta. Zdroj: SITA/ AP

Krajinou otriasli celkovo tri zemetrasenia. Najnásilnejšie, s magnitúdou 8,1, sa vyskytlo v blízkosti Kermadecových ostrovov, asi 800 kilometrov severovýchodne od severného ostrova Nového Zélandu v Tichomorí, a krátko nato nasledovala v rovnakom regióne ďalšia otras s magnitúdom 7,4.

O niekoľko hodín skôr sa okolo 100 kilometrov od pobrežia okresu Gisborne vyskytli otrasy o sile 7,3 stupňa. Systém včasného varovania Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) vydal varovanie pred vlnou cunami. Odborníci očakávali vlny vysoké až tri metre. Tisíce ľudí zo strachu pred vlnou utiekli do vyšších oblastí.

Šokujúce videá ukazujú mini vlny cunami

Minister pre mimoriadne situácie Kiritapu Allan uviedol, že v častiach Nového Zélandu boli pozorované vlny a prílivové vlny. Miestny monitorovací systém GeoNet hlásil vlny cunami vo výškach od 15 do 40 centimetrov. Ľudia zdieľali videá na sociálnych sieťach, ktoré ukazovali vlnu valiacu sa k zálivu Tokomaru.

Civilná obrana naďalej varovala pred silnými a neobvyklými prúdmi a nepredvídateľnými povodňami. Ľudia sa vďaka tomu mohli utopiť. Existuje nebezpečenstvo pre plavcov, surferov, rybárov, malé člny a všetkých, ktorí sa nachádzajú vo vode alebo v jej blízkosti pri brehu.

#Tsunami waves rolling at Christchurch east after warning issued in result of the earthquake off the Kermadec Islands, New Zealand

#NewZealand #Australia pic.twitter.com/WFSFivp9NO — Newsistaan (@newsistaan) March 4, 2021

Varovanie pred vlnou cunami platilo aj pre súostrovia ako Cookove ostrovy, Fidži, Nová Kaledónia, Tonga, Vanuatu a Šalamúnove ostrovy. Kermadecove ostrovy, kde došlo k dvom najťažším otrasom, sú súčasťou Nového Zélandu, ale sú stovky kilometrov od pobrežia. Podľa správ boli otrasy prvého zemetrasenia v tú noc cítiť v celom regióne, vrátane veľkých miest v Aucklande, Wellingtone a Christchurchi.