Predvolanie Donalda Trumpa by spustilo cirkus, tvrdí republikán z Kongresu

Americký prezident Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

NEW YORK – Predvolanie amerického exprezidenta Donalda Trumpa na výpoveď pred kongresmanmi by vytvorilo "cirkus" – to však neznamená, že k tomu nedôjde. Uviedol to v nedeľu republikánsky člen osobitného výboru Snemovne reprezentantov vyšetrujúceho januárový útok na sídlo Kongresu. Informovali o tom noviny New York Daily News a agentúra DPA.