KORONAškandál: VIDEO Ľudí mali očkovať prázdnymi striekačkami, kam zmizli vakcíny?

Keď sa v Brazílii začala očkovacia kampaň proti koronavírusom, úľava bola veľká: Príbuzní vozili seniorov do "drive in" vakcinačných centier pre seniorov, ktoré boli zriadené v mnohých mestách po celej krajine. A samozrejme, historický okamih bol zachytený videom z mobilného telefónu. Keď sa však príbuzní podrobnejšie pozreli na nahrávky, zamrzli: V niektorých prípadoch bola injekčná striekačka, ktorú očkovací asistent vpichol do ruky, prázdna, v iných zamestnanec očkovacej stanice zas nestlačil piest.

Viacero videí sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach. Medzi oklamanými je aj 97-ročný muž z Maceió, ktorý dostal falošné očkovanie. Takmer v rovnakom čase sa stalo virálnym video, na ktorom 94-ročná žena z Petrópolisu dostala prázdne očkovanie. V Nitéroi vpichla zdravotná sestra 90-ročnému človeku injekčnú striekačku do ruky, ale nestlačila piest. A to bol iba vrchol ľadovca.

Recebi no whatsapp, alguém sabe dizer onde isso aconteceu? Inadmissível uma coisa dessas, seringa vazia! Pobre população, está à mercê da própria sorte!



Eu creio na lei da semeadura, onde colhemos o que plantamos, e o q essa gente plantou brevemente irão colher. Semente do mal. pic.twitter.com/WSV5GGIdi1 — 🇧🇷 ғʟᴀᴠɪɴʜᴀ (@A_Flavinha_A) February 9, 2021

Aké rozsiahle sú očkovacie podvody?

Miestne úrady sa spočiatku domnievali, že išlo o chybu. Šéf zdravotníctva v brazílskom meste Petrópolis Aloísio Barbosa Filho hovoril o ojedinelých prípadoch. Medzitým zasiahla polícia v Riu de Janeiro. "Ak vyšetrovanie potvrdí, že pri očkovaní došlo k nezrovnalostiam, môže byť zdravotnícky pracovník obvinený zo zločinu sprenevery. Za tento trest mu hrozí až 12 rokov väzenia," uvádza sa v komuniké.

Mnoho Brazílčanov sa teraz pýta, aké časté boli tieto nezrovnalosti pred ich objavením a koľko seniorov je teraz skutočne chránených očkovaním. "Nie je to iba podvod s očkovaním, je to neľudské," komentoval to na Twitteri jeden používateľ.