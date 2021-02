KORONAVÍRUS V Česku majú viacero podozrení na juhoafrickú mutáciu: Štyri neďaleko Slovenska

PRAHA/BRNO - V Česku je zrejme sedem podozrení na juhoafrickú mutáciu koronavírusu, ktorá by mala byť nákazlivejšia. Štyri sú podľa juhomoravskej hygieničky Renáty Ciupek v škôlke v Brne, ktorá je opatrením hygienikov zatvorená. O troch ďalších zo zájazdu na Zanzibar dnes hovoril minister zdravotníctva Jan Blatný. Juhoafrickú mutáciu musí potvrdiť laboratórium v ​​Prahe.

V brnianskej škôlke vzniklo podozrenie na juhoafrickú mutáciu u dvoch detí a dvoch učiteliek, uviedla Ciupek. Pri zájazde vzniklo podozrenie u ženy a muža z Kráľovohradeckého kraja a u jednej ženy z Juhomoravského kraja, zistila ČTK od dôveryhodných zdrojov. Všetci boli na Zanzibare spolu s ďalšími ľuďmi, vrátili sa v prvej polovici februára.

"Deti boli bez príznakov rovnako ako jedna učiteľka, druhá učiteľka mala mierne príznaky," uviedla Ciupek. Podľa nej nikto nebol v zahraničí a pohybujú sa len po Brne. V škôlke najprv platilo opatrenie v podobe zatvorenej triedy, teraz je zatvorená celá materská škola. "Výsledky ďalších desiatok testov boli negatívne," zdôraznila Ciupek.

Britská mutácia je už takmer po celom svete

Nové mutácie koronavírusu sa stávajú novým aktuálnym problémom pandémie, pretože sú nákazlivejšie než bežný kmeň vírusu SARS-CoV-2. Ide najmä o takzvanú britskú mutáciu koronavírusu, ktorá bola prvýkrát identifikovaná vlani na jeseň vo Veľkej Británii a do dneška jej výskyt potvrdili laboratória takmer po celom svete vrátane Slovenska. Ďalšie nové mutácie objavili vedci v Juhoafrickej republike a Brazílii.

Juhoafrická mutácia vo vyše 30 krajinách

Juhoafrický variant, označovaný ako 501.V2 alebo B.1.351, bol po prvýkrát zaznamenaný vlani v októbri v provincii Východné Kapsko, ktorá leží na juhu krajiny. Miestne úrady o novej mutácii informovali vlani v decembri.

Do súčasnosti sa juhoafrická mutácia rozšírila do viac ako 30 krajín. Mutáciu zaznamenali napríklad v USA, Austrálii, Británii, Nórsku alebo Japonsku, objavila sa však aj v niektorých bližších krajinách - v Nemecku, šíri sa v rakúskom Tirolsku a minulý týždeň prvý výskyt zaznamenalo Poľsko, a to v okolí mesta Suwalki na severovýchode krajiny. Podľa väčšiny vedeckých odhadov je asi o 50 percent nákazlivejšia než základný variant vírusu SARS-CoV-2.

Odolnosť voči vakcínam

Najväčším problémom tejto mutácie je, že podľa niektorých štúdií je čiastočne odolná proti niektorým vakcínam. Juhoafrická republika napríklad nezačala používať vakcínu vyvinutú Oxfordskou univerzitou a spoločnosťou AstraZeneca a krajina začne očkovať látkou od spoločnosti Johnson & Johnson. Podľa juhoafrických orgánov preparát firmy AstraZeneca preukázal malú účinnosť v prípade miestnej mutácie vírusu. Tvrdenie juhoafrických orgánov, že by výrobok v prípade mutácie nefungoval dostatočne dobre, ale odmietol výrobca, niektoré krajiny na čele s Britániou a Francúzskom aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Juhoafrické testy sa údajne uskutočnili na príliš malej vzorke osôb a trvali krátky čas.

JAR je najpostihnutejšou africkou krajinou nákazou koronavírusu. Od začiatku epidémie sa v krajine, kde žije zhruba 60 miliónov ľudí, nakazilo 1,5 milióna ľudí, z ktorých zhruba 49-tisíc zomrelo.