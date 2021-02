KORONAhoror v českom meste: VIDEO Šírenie obrovskou rýchlosťou, vírus zabíja aj mladšie ročníky

Výveska s parte na námestí v Chebe je podľa portálu idnes.cz plná. Medzi zosnulými sú aj mladšie ročníky - David (39), Martin (43), Stanislav (41), Ivana (62). Správca cintorína a hrobár Petr Elizeus uviedol, že mŕtvych sú stovky. "Mesačne sme mali priemerne štyridsaťpäť pohrebov. Keď bola chrípková epidémia, potom napríklad jeden mesiac šesťdesiat. Teraz za január to je ale stopäťdesiat, za február, ktorý je v polovici, už sto päť. Je to jednoducho strašné a nie je k tomu asi treba viac hovoriť," vysvetlil Elizeus.

Zdroj: profimedia.sk

Zlé správy potvrdil aj zástupca primátora Jiří Černý, ktorý jazdí so záchrankou. "Ľudia sa nakazia a za tri štyri dni potrebujú do nemocnice na ventilátor. Žiadne týždne v horúčkach, doma v posteli, ale nákaza a rovno ťažký priebeh. Umierajú štyridsiatnici, päťdesiatnici, poznám aj tridsaťpäťročného. V okolí už nepoznám rodinu, kde by niekto nezomrel alebo nemal ťažký priebeh," dodal Černý.

Lekári a zdravotnícky personál v tamojšej nemocnici sú vyčerpaní. Voľné covidové lôžka už nemajú. "Uzavretie okresu nepomohlo, vírus sa šíri ďalej z okresu do okresu. Od nás zo západu na východ. Umierajú mladší, to je fakt. Na jar tu nič také nebolo. Sme v tuneli a ani na jednom konci nie je svetlo," opísal jeden z lekárov. Ďalším desivým údajom je to, že z 10 pacientov na pľúcnom ventilátore deväť zomrie.

Obyvatelia majú strach a koronavírus prestali brať na ľahkú váhu. "Tu už ľudia chápu, že to nie je pr..l. Politici majú jedinú šancu - všetko zavrieť aspoň na pár týždňov a dúfať. Za dva týždne bude to, čo u nás, po celej republike. A nikto to nezastaví," varovala Marie Jiříková (58), ktorej koronavírus zabil svokru, zomrela jej kolegyňa v práci a ťažký priebeh mali dvaja jej susedia. Riziko nepodceňuje. Von nosí FFP2 respirátor, cezeň rúško a do obchodu chodí v jednorazových latexových rukaviciach. A to ešte pred týždňom vládla v Chebe úplne iná situácia. Rúško či respirátor malo vtedy iba približne 70 percent obyvateľov. Po tom čo okres polícia uzavrela a nikoho nepúšťa, zjavne aj tí, čo to brali na ľahkú váhu, vytriezveli. "Ľudia, ktorí tu vyjdú bez rúšok, sú blázni. Fakt to už nie je sranda, alebo sa tu cítite bezpečne?" pýta sa zamestnankyňa pumpy.

Zdroj: profimedia.sk

Obyvatelia sa tak radšej vyhýbajú aj častým nákupom a stoja od seba ďalej, ako odporúčajú samotní epidemiológovia. Podľa vývoja v Chebe to občania vidia čierno. "Nezachráni nás tu nič než vakcína. Keby vláda miesto vymýšľania blbostí povedala, že prioritou sú tieto okresy, začala sem okamžite hrnúť vakcínu, určite by to explóziu nákazy zažehnalo. Nedokázali to dostať do troch okresov a teraz sa to bude šíriť do ďalších a to už nemôže nikto uhasiť. Do dvoch týždňov bude republika na odpis," skritizovala Jana Bílková.